كييف-سانا
قُتل سبعة أشخاص وأصيب 13 آخرون جراء هجمات بطائرات مسيرة روسية استهدفت مناطق في مقاطعة كييف الأوكرانية، اليوم الأحد، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن مفقودين تحت الأنقاض.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على قناته في تطبيق تلغرام: إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال طفل من تحت أنقاض مبنى في بلدة ديمر، مشيراً إلى أن الطفل يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وأن أربعة أشخاص قُتلوا، فيما لا يزال مصير عشرة آخرين مجهولاً.
وأوضح زيلينسكي أن طائرة مسيرة روسية من طراز “شاهد” استهدفت المبنى، ما أدى إلى تدمير جزء منه، لافتاً إلى أن أكثر من 130 شخصاً يشاركون في عمليات الإنقاذ التي تواجه صعوبات بسبب استمرار الإنذارات الجوية وتجدد التهديدات.
وأضاف أن الهجمات طالت بلدة فيشنيفيه، حيث استهدفت متجراً للمواد الغذائية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 13 آخرين، كما استهدفت طائرة مسيرة مبنى سكنياً في منطقة بيلا تسيركفا.
وأكد زيلينسكي استمرار عمليات البحث في ديمر حتى تحديد مصير جميع المفقودين.
وتشهد مناطق أوكرانية هجمات متكررة بالطائرات المسيرة، فيما تتبادل موسكو وكييف الاتهامات باستهداف مواقع ومنشآت مدنية خلال العمليات العسكرية المستمرة بينهما.