كييف-سانا‏

قُتل سبعة أشخاص وأصيب 13 آخرون جراء هجمات بطائرات مسيرة ‏روسية استهدفت مناطق في مقاطعة كييف الأوكرانية، اليوم الأحد، فيما ‏تتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن مفقودين تحت الأنقاض.‏

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على قناته في تطبيق ‏تلغرام: إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال طفل من تحت أنقاض مبنى في بلدة ‏ديمر، مشيراً إلى أن الطفل يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وأن أربعة ‏أشخاص قُتلوا، فيما لا يزال مصير عشرة آخرين مجهولاً.‏

وأوضح زيلينسكي أن طائرة مسيرة روسية من طراز “شاهد” استهدفت ‏المبنى، ما أدى إلى تدمير جزء منه، لافتاً إلى أن أكثر من 130 شخصاً ‏يشاركون في عمليات الإنقاذ التي تواجه صعوبات بسبب استمرار الإنذارات ‏الجوية وتجدد التهديدات.‏

وأضاف أن الهجمات طالت بلدة فيشنيفيه، حيث استهدفت متجراً للمواد ‏الغذائية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 13 آخرين، كما استهدفت ‏طائرة مسيرة مبنى سكنياً في منطقة بيلا تسيركفا.‏

وأكد زيلينسكي استمرار عمليات البحث في ديمر حتى تحديد مصير جميع ‏المفقودين.‏

وتشهد مناطق أوكرانية هجمات متكررة بالطائرات المسيرة، فيما تتبادل ‏موسكو وكييف الاتهامات باستهداف مواقع ومنشآت مدنية خلال العمليات ‏العسكرية المستمرة بينهما.‏