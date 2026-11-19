إسلام آباد-سانا ‏

وقعت باكستان ودولة قطر اليوم الخميس، مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجالي الأمن ومكافحة المخدرات، ‏وذلك خلال مراسم أُقيمت في ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد بحضور رئيس الوزراء شهباز ‏شريف.‏

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية أن المذكرة الأولى تتعلق بالتعاون الأمني بين قوة الأمن الداخلي القطرية (لخويا) ‏وقوات الحرس الباكستانية، فيما تتضمن الثانية خطة عمل مشتركة لمكافحة المخدرات.‏

ووقّع المذكرتين عن الجانب القطري وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) ‌‏خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، ‏فيما وقّعهما عن الجانب الباكستاني وزير الداخلية محسن رضا نقوي.‏

وكان وزير الداخلية القطري خليفة بن حمد بن خليفة آل ‏ثاني ونظيره الباكستاني محسن ‏نقوي اتفقا خلال لقائهما في ‏العاصمة القطرية الدوحة، في العشرين من تشرين الأول الماضي، على تعزيز التعاون ‌‏الثنائي وتوسيع الشراكة الأمنية ‏بين البلدين.‏