إسلام آباد-سانا
وقعت باكستان ودولة قطر اليوم الخميس، مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجالي الأمن ومكافحة المخدرات، وذلك خلال مراسم أُقيمت في ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد بحضور رئيس الوزراء شهباز شريف.
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية أن المذكرة الأولى تتعلق بالتعاون الأمني بين قوة الأمن الداخلي القطرية (لخويا) وقوات الحرس الباكستانية، فيما تتضمن الثانية خطة عمل مشتركة لمكافحة المخدرات.
ووقّع المذكرتين عن الجانب القطري وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، فيما وقّعهما عن الجانب الباكستاني وزير الداخلية محسن رضا نقوي.
وكان وزير الداخلية القطري خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني ونظيره الباكستاني محسن نقوي اتفقا خلال لقائهما في العاصمة القطرية الدوحة، في العشرين من تشرين الأول الماضي، على تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة الأمنية بين البلدين.