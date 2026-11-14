مصر تبحث مع أوكرانيا وروسيا تعزيز التعاون الاقتصادي وأمن إمدادات الحبوب

أبو ظبي-سانا

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي مع نظيريه الأوكراني أندريه سيبيها والروسي سيرغي لافروف، في لقاءين منفصلين، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، إلى جانب تطورات الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على أمن الملاحة البحرية وسلاسل إمداد الحبوب.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيانين اليوم السبت، أن عبد العاطي التقى سيبيها أمس الجمعة، ولافروف اليوم السبت، على هامش منتدى صير بني ياس المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد

وخلال لقائه نظيره الأوكراني، أكد عبد العاطي تطلع البلدين إلى توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة والأمن الغذائي، مشيراً إلى حرص مصر على استضافة مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية واللوجستية.

كما تناول اللقاء تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث أكد الوزير المصري دعم بلاده للتوصل إلى تسوية سلمية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما ينهي الصراع وتداعياته، ويضمن حرية الملاحة في البحر الأسود واستقرار إمدادات الحبوب.

الشراكة المصرية الروسية

وفي لقائه لافروف، أعرب عبد العاطي عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية مع روسيا، مشيراً إلى أهمية اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية الثالثة في تشرين الأول الماضي، وما عكسه من حرص متبادل على تطوير العلاقات وتعزيز التعاون المشترك.

وبحث الجانبان تداعيات التوترات الإقليمية على أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية والأمن الغذائي وسلاسل إمداد الحبوب، حيث شدد عبد العاطي على أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة وتأمين الممرات البحرية، والحفاظ على انسيابية التجارة وتدفق السلع الاستراتيجية.

وتأتي هذه الاتصالات في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز أمن الملاحة البحرية وحرية العبور في الممرات المائية الدولية، ولا سيما مضيق هرمز والبحر الأسود، في ظل جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية، التي انعقدت بوساطة أمريكية في أبو ظبي ‏الثلاثاء الماضي، في أول لقاء مباشر بين وفدي ‏البلدين منذ شباط الماضي.