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مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال غزة

شهداءءءءءءءءءءء.jpg 40ca5e07 929b 45de 8ae3 58f6647ef37c مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال غزة
جثمان شاب فلسطيني قضى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لشمال قطاع غزة-وكالة وفا

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح، اليوم السبت، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف شمال قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصدر طبي قوله: إن مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي قصفت قرب دوار أبو شرخ غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، بعضهم بحالة حرجة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكان ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل وامرأة قتلوا أمس الجمعة، وأُصيب نحو 20 آخرين، أغلبهم من ‏الأطفال جراء قصف مدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف شرق ‏مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.‏

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