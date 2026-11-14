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كندا والولايات المتحدة تحرزان تقدماً في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد

JA6CCMFTBVPTFCIOGRG4UVBINI كندا والولايات المتحدة تحرزان تقدماً في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد
مارك كارني رئيس الوزراء الكندي-رويترز

مانيلا-سانا‏

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم السبت، إحراز تقدم في المفاوضات ‏التجارية بين بلاده والولايات المتحدة، عقب محادثات وصفها بالمطولة والموضوعية ‏مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.‏

ونقلت وكالة “رويترز” عن كارني، الذي يزور الفلبين، تأكيده أن كندا لن تتخلى عن ‏حلف شمال الأطلسي، مشدداً على أن البنية الأمنية لأوروبا الحرة ستحددها الدول ‏الأوروبية والحلف، وليس روسيا.‏

وتأتي هذه التصريحات في ظل مساعي البلدين لتسوية خلافاتهما التجارية، التي ‏تصاعدت عقب تعثر المفاوضات في آب الماضي، وفرض رسوم جمركية متبادلة، ‏قبل أن تلغي واشنطن في تشرين الأول الماضي بعض الرسوم المفروضة على ‏المنتجات الزراعية والغابات الكندية.‏

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