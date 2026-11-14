كندا والولايات المتحدة تحرزان تقدماً في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد

مانيلا-سانا
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم السبت، إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين بلاده والولايات المتحدة، عقب محادثات وصفها بالمطولة والموضوعية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونقلت وكالة “رويترز” عن كارني، الذي يزور الفلبين، تأكيده أن كندا لن تتخلى عن حلف شمال الأطلسي، مشدداً على أن البنية الأمنية لأوروبا الحرة ستحددها الدول الأوروبية والحلف، وليس روسيا.
وتأتي هذه التصريحات في ظل مساعي البلدين لتسوية خلافاتهما التجارية، التي تصاعدت عقب تعثر المفاوضات في آب الماضي، وفرض رسوم جمركية متبادلة، قبل أن تلغي واشنطن في تشرين الأول الماضي بعض الرسوم المفروضة على المنتجات الزراعية والغابات الكندية.