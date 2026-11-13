كوشنر: تقدم في المفاوضات الروسية الأوكرانية واتفاق على توسيعها لتشمل ‏الأوروبيين

واشنطن-سانا‏

قال المبعوث الأميركي جاريد كوشنر: إن الجولة الأخيرة من المفاوضات لإنهاء الحرب ‏الروسية الأوكرانية شهدت تقدماً، مشيراً إلى اتفاق موسكو وكييف على توسيع الجولة ‏التالية من المفاوضات لتشمل الأوروبيين.‏

وأوضح كوشنر في تدوينة على حسابه في منصة “إكس” أن الجهود الدبلوماسية ‏خلال الأيام الثلاثة الماضية شملت مفاوضات ثلاثية في أبوظبي، أعقبتها مباحثات ‏مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، ثم لقاء مع الرئيس الأوكراني ‏فولوديمير زيلينسكي في دبلن، إلى جانب مشاورات مع مستشاري الأمن القومي لعدد ‏من الدول الأوروبية.‏

وقال: إن هذه المحادثات أسهمت في تقريب وجهات النظر وفهم مخاوف الطرفين ‏وتحديد حلول محتملة، على أن تُعلن قريباً مسارات التفاوض والجدول الزمني ‏والتفاصيل المتعلقة بالاجتماعات المقبلة.‏

وأشار كوشنر إلى أن الجانبين اتفقا على توسيع الجولة المقبلة من المفاوضات لتشمل ‏الأوروبيين، بما يتيح بحث الترتيبات الأمنية الأوروبية الأوسع نطاقاً في مرحلة ما بعد ‏الحرب، بالتوازي مع القضايا المتعلقة بالأراضي بين أوكرانيا وروسيا.‏

وأكد أن التوصل إلى إنهاء دائم للقتال يتطلب ضمانات أمنية موثوقة، وآليات لتسوية ‏النزاعات، والتزامات متبادلة بخفض التصعيد، بما يقلل من مخاطر اندلاع نزاع ‏مستقبلي.‏

وقال: اتفقنا مع الرئيس زيلينسكي على الحفاظ على اتصال وثيق معه وفريقه، وأكدنا ‏مرة أخرى أنه لن يتم إنهاء أي ترتيبات أمنية أوروبية أوسع دون معالجة مخاوف ‏أوكرانيا الأمنية. ‏

وأشار إلى أن العمل جارٍ لإنجاز أكبر عملية تبادل للأسرى منذ بداية الحرب في ‏شباط 2022، بما قد يسمح بعودة آلاف الأشخاص إلى عائلاتهم، معرباً عن الأمل ‏في إظهار الطرفين الجدية وحسن النية لإتمام هذه الخطوة الإنسانية.‏

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وتأتي هذه التحركات في إطار جهود أمريكية مكثفة لإحياء المفاوضات المباشرة بين ‏موسكو وكييف، بعد أشهر من تعثرها بسبب خلافات عدة بين الطرفين بشأن الأراضي ‏الأوكرانية والضمانات الأمنية ومستقبل الوجود العسكري الأجنبي في أوكرانيا، إذ ‏تتمسك موسكو بمطالبها الإقليمية وترفض نشر قوات أجنبية، في حين تشترط كييف ‏توفير ضمانات أمنية موثوقة تحول دون تجدد الحرب.‏