كوشنر: تقدم في المفاوضات الروسية الأوكرانية واتفاق على توسيعها لتشمل ‏الأوروبيين

واشنطن-سانا
قال المبعوث الأميركي جاريد كوشنر: إن الجولة الأخيرة من المفاوضات لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية شهدت تقدماً، مشيراً إلى اتفاق موسكو وكييف على توسيع الجولة التالية من المفاوضات لتشمل الأوروبيين.
وأوضح كوشنر في تدوينة على حسابه في منصة “إكس” أن الجهود الدبلوماسية خلال الأيام الثلاثة الماضية شملت مفاوضات ثلاثية في أبوظبي، أعقبتها مباحثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، ثم لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دبلن، إلى جانب مشاورات مع مستشاري الأمن القومي لعدد من الدول الأوروبية.
وقال: إن هذه المحادثات أسهمت في تقريب وجهات النظر وفهم مخاوف الطرفين وتحديد حلول محتملة، على أن تُعلن قريباً مسارات التفاوض والجدول الزمني والتفاصيل المتعلقة بالاجتماعات المقبلة.
وأشار كوشنر إلى أن الجانبين اتفقا على توسيع الجولة المقبلة من المفاوضات لتشمل الأوروبيين، بما يتيح بحث الترتيبات الأمنية الأوروبية الأوسع نطاقاً في مرحلة ما بعد الحرب، بالتوازي مع القضايا المتعلقة بالأراضي بين أوكرانيا وروسيا.
وأكد أن التوصل إلى إنهاء دائم للقتال يتطلب ضمانات أمنية موثوقة، وآليات لتسوية النزاعات، والتزامات متبادلة بخفض التصعيد، بما يقلل من مخاطر اندلاع نزاع مستقبلي.
وقال: اتفقنا مع الرئيس زيلينسكي على الحفاظ على اتصال وثيق معه وفريقه، وأكدنا مرة أخرى أنه لن يتم إنهاء أي ترتيبات أمنية أوروبية أوسع دون معالجة مخاوف أوكرانيا الأمنية.
وأشار إلى أن العمل جارٍ لإنجاز أكبر عملية تبادل للأسرى منذ بداية الحرب في شباط 2022، بما قد يسمح بعودة آلاف الأشخاص إلى عائلاتهم، معرباً عن الأمل في إظهار الطرفين الجدية وحسن النية لإتمام هذه الخطوة الإنسانية.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود أمريكية مكثفة لإحياء المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف، بعد أشهر من تعثرها بسبب خلافات عدة بين الطرفين بشأن الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية ومستقبل الوجود العسكري الأجنبي في أوكرانيا، إذ تتمسك موسكو بمطالبها الإقليمية وترفض نشر قوات أجنبية، في حين تشترط كييف توفير ضمانات أمنية موثوقة تحول دون تجدد الحرب.