واشنطن تنفّذ إجراءات لتعطيل عمليات قرصنة إلكترونية مرتبطة بكوريا الشمالية

واشنطن-سانا‏

أعلنت وزارة العدل الأمريكية مساء أمس الخميس، تنفيذ إجراءات قضائية وأمنية منسقة لتعطيل عمليات قرصنة ‏إلكترونية منسوبة إلى كوريا الشمالية، استُخدمت لسرقة العملات المشفرة، وتوليد عائدات مالية لتمويل برامجها، مؤكدةً ‏مصادرة بنية تحتية رقمية استخدمها القراصنة، والحصول على إذن قضائي لمصادرة أو تقييد أكثر من 1.2 مليار ‏دولار من الأصول الافتراضية المسروقة.‏

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: “إن الإجراءات شملت تعطيل البنية التحتية السحابية التي ‏استخدمها قراصنة كوريون شماليون في مخطط احتيالي حمل اسمFaceStealer، وأسفر عن سرقة أكثر من 400 ‏مليون دولار من العملات المشفرة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، إلى جانب الجهود الرامية إلى استعادة أصول ‏رقمية مسروقة من منصة “باينانس” تجاوزت قيمتها ستة مليارات دولار”.‏

وأوضحت الوزارة أن التعاون بين السلطات الأمريكية وشركات القطاع الخاص أفضى حتى الآن إلى تجميد أصول ‏تتجاوز قيمتها 2.7 مليار دولار، فيما حصلت على تفويض قضائي بمصادرة أو تقييد أكثر من 1.2 مليار دولار منها، ‏مشيرةً إلى استمرار عمليات تعقب الأموال المسروقة ومنع تحويلها عبر منصات تداول العملات الرقمية المختلفة.‏

اختراقات بأساليب الهندسة الاجتماعية والتزييف العميق

وبحسب تفاصيل التحقيقات، اعتمد مخطط”‏FaceStealer‏ ” على استدراج العاملين في قطاع العملات المشفرة وتقنيات ‌‏”ويب 3″ إلى اجتماعات فيديو وهمية، باستخدام حسابات مخترقة وانتحال هويات أشخاص معروفين للضحايا، فضلاً ‏عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق لإنشاء مقاطع مصورة لشخصيات ذات نفوذ بهدف كسب ثقة ‏المستهدفين.‏

ولفتت الوزارة إلى أن القراصنة كانوا يسجلون صور الضحايا عبر كاميرات الويب، ثم يعيدون استخدام مقاطع مصورة ‏لأشخاص يعرفونهم، قبل افتعال أعطال تقنية وهمية ودفعهم إلى تحميل برامج أو الضغط على روابط تؤدي إلى تثبيت ‏برمجيات خبيثة على أجهزتهم، بما يتيح الاستيلاء على أصولهم الرقمية والوصول إلى حساباتهم وبياناتهم.‏

وأضافت، أن التحقيقات كشفت أيضاً عن توسيع نطاق الاستهداف ليشمل مطوري البرمجيات مفتوحة المصدر والقائمين ‏على صيانتها، في محاولة لاختراق حساباتهم ومستودعاتهم البرمجية، بما قد يتيح تنفيذ هجمات على سلاسل توريد ‏البرمجيات، موضحة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي صادر أكثر من 900 تسجيل من كاميرات ويب لضحايا المخطط ‏بموجب مذكرة تفتيش اتحادية.‏

استهداف منصة “باينانس” وملاحقة الأموال المسروقة

وفي عملية منفصلة، ذكرت الوزارة أن قراصنة مرتبطين بالجيش الكوري الشمالي، أطلقت عليهم السلطات الأمريكية ‏اسم ‏TraderTraitor”‌‏”، نفذوا في التاسع والعشرين من تشرين الأول الماضي عملية سرقة لأصول افتراضية من ‏منصة “باينانس” تجاوزت قيمتها ستة مليارات دولار.‏

وأشارت إلى أن الجهات الأمريكية المختصة عملت بالتعاون مع شركات تقديم خدمات الأصول الافتراضية على تعقب ‏الأموال المسروقة وتجميدها، فيما يواصل منفذو العملية نقل الأصول عبر منصات تداول مختلفة في محاولة لغسل ‏عائداتها وإبعادها عن متناول السلطات.‏

وفي هذا السياق، دعا مكتب التحقيقات الفيدرالي مزودي خدمات الأصول الافتراضية إلى حظر المعاملات المرتبطة ‏بالعناوين الرقمية التي يستخدمها القراصنة في عمليات غسل الأموال، وذلك في إطار تنسيق الجهود مع جهاز الخدمة ‏السرية ومصلحة الضرائب الأمريكية لتعقب الأموال واستعادتها.‏

واشنطن: القرصنة مصدر لتمويل البرامج العسكرية

وقال مسؤولون في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي: “إن سرقة العملات المشفرة تمثل أحد مصادر التمويل التي ‏تعتمد عليها كوريا الشمالية لدعم برامجها غير المشروعة”، مؤكدين مواصلة ملاحقة الجهات المتورطة وتعقب العائدات ‏الإجرامية ومصادرتها بالوسائل القانونية المتاحة.‏

وأكدت الوزارة أن جهود تعطيل مخطط ‏FaceStealer‏ قادها مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من ‏كاليفورنيا بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس، فيما تتولى وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية ‏والأصول الافتراضية تنسيق جهود تعقب الأموال المسروقة واستعادتها بالتعاون مع الجهات المختصة.‏

واتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “إف بي آي”، في الأول من الشهر الجاري، كوريا الشمالية بالوقوف وراء ‏سرقة أصول مشفرة تُقدّر قيمتها بنحو 6.3 مليارات دولار من منصة “باينانس” لتداول العملات المشفرة، إثر هجوم ‏إلكتروني وقع في التاسع والعشرين من الشهر الماضي.‏

وفي التاسع والعشرين من الشهر الماضي، أشار مراقبون في قطاع العملات المشفرة إلى تمكن قراصنة إلكترونيين من ‏الوصول إلى منصة “باينانس”، وسط تقديرات بأن الهجوم قد يتجاوز في حجمه عملية سرقة نحو 1,5 مليار دولار من ‏منصة “باي بيت” في شباط 2025، والتي نُسبت حينها إلى قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية.‏