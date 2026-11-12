مصر والأردن والجامعة العربية تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية

عواصم-سانا



أدانت مصر والأردن وجامعة الدول العربية اليوم الخميس استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على الأراضي السعودية، بما فيها محاولات استهداف مكة المكرمة والأعيان المدنية والاقتصادية، مؤكدة تضامنها مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: “إن مصر تدين بأشد العبارات استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على الأراضي السعودية، وآخرها إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه مكة المكرمة”، مؤكدة أنها تشكل انتهاكاً لسيادة المملكة ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً لأمن المدنيين والمنشآت المدنية والاقتصادية، وتقويضاً لأمن المنطقة واستقرارها.

وشددت الوزارة على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، وركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، مؤكدة وقوف مصر إلى جانب المملكة في مواجهة كل ما يمس أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

الأردن: الاعتداءات خرق للقانون الدولي

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في السعودية، مؤكدة أنها تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وأكّدت الوزارة في بيان تضامن الأردن المطلق مع السعودية، ووقوفه المطلق معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ومقدّراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

الجامعة العربية تحذر من تداعيات التصعيد

وفي السياق، أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة لاستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي، مبينة أن تصعيدها يكشف إصرار هذه الميليشيا على تهديد أمن المملكة واستقرارها وتعريض حياة المدنيين للخطر.



وشددت الجامعة العربية في بيانها على أن استهداف أراضي السعودية، بما في ذلك المناطق التي تحتضن المقدسات الإسلامية، يمثل انتهاكاً سافراً لسيادتها وسلامة أراضيها، وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عما ينطوي عليه من مساس بحرمة المقدسات واستفزاز لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة، ودعمها لما تتخذه من تدابير وإجراءات مشروعة، وفقاً للقانون الدولي، لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.



وحذرت الجامعة العربية من أن استمرار هذه الاعتداءات يفاقم التوتر ويقوض الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد، ويهدد أمن المنطقة واستقرارها، داعية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في التصدي لهذه الاعتداءات المتكررة.



وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين أطلقتهما ‏ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض والمنطقة الشرقية، كما أعلن مساء أمس عن اعتراض وتدمير 3 صواريخ ‏أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه ‏منطقة الرياض، وطائرتين مسيّرتين بمنطقتي مكة المكرمة ‏والجنوبية وصاروخين باليستيين في المنطقة الغربية.‌‏