العليمي يؤكد ضرورة نزع سلاح ميليشيا الحوثي لتحقيق السلام في اليمن

الرياض-سانا

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الخميس، أن تحقيق السلام في اليمن يتطلب إنهاء سيطرة ميليشيا الحوثي على السلاح خارج مؤسسات الدولة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال استقبال العليمي المبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق الأوسط تشاي جون، في العاصمة السعودية الرياض، لبحث العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وأعرب العليمي عن تقدير اليمن لمواقف الصين الداعمة لسيادته ووحدة أراضيه، داعياً إلى تعزيز الدور الصيني في دعم مؤسسات الدولة اليمنية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بما يسهم في استعادة مؤسسات الدولة وحماية المدنيين وتأمين الممرات البحرية.

وفيما يتعلق بجهود السلام، قال العليمي: إن الحكومة اليمنية تعاملت بإيجابية مع مبادرات التهدئة وقدمت تنازلات لمصلحة الشعب، لكنه أكد أن ميليشيا الحوثي استغلت تلك الجهود لتعزيز قدراتها العسكرية وتصعيد هجماتها، مشيراً في هذا السياق إلى الدعم الذي تتلقاه الميليشيا من إيران.

من جانبه، أكد المبعوث الصيني استمرار دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في جهود تحقيق الأمن والاستقرار، مشدداً على احترام الصين لسيادة اليمن ووحدة أراضيه.

وتحظى الأزمة في اليمن بأهمية استراتيجية للصين، نظراً لموقع البلاد المطل على البحر الأحمر وخليج عدن وقربها من مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية.