وزيرا خارجية مصر والبحرين يبحثان المستجدات الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد

القاهرة/3/8/2026/سانا

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن الوزيرين أكدا خلال الاتصال أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى احتواء التوترات ومنع اتساع رقعة التصعيد في المنطقة، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المسارات السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات الإقليمية.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين شددا على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وصون أمن وسلامة الملاحة الدولية، وضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتأتي هذه المباحثات في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة، وسط دعوات متزايدة إلى تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وضمان أمن الملاحة في الممرات المائية الدولية.