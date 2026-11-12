محكمة بريطانية تدين إيرانيين بالتجسس على صحفيين لصالح استخبارات طهران

لندن-سانا



أدانت هيئة المحلفين في محكمة وولويتش الجنائية في لندن اليوم الخميس إيرانيين اثنين بتهمة التجسس على صحفيين لصالح جهاز الاستخبارات الإيراني.



وذكرت وكالة فرانس برس أن النيابة العامة البريطانية أوضحت أن المتهمَين أجريا عمليات مراقبة واستطلاع استهدفت أشخاصاً بينهم صحافيان ومحام ومتخصص في الإنتاج الإعلامي بين آب 2024 وآذار 2025، وكان أحدهما مستعداً أيضاً لتنفيذ اعتداءات جسدية.



واتُّهم المدعى عليهما بزيارة عناوين مرتبطة بالأشخاص المستهدفين، والتقاط صور ومقاطع فيديو، واستخدام منصات مثل “تشات جي بي تي” للبحث عن معلومات بشأنهم عبر الإنترنت.



وشملت عمليات المراقبة صحفيين اثنين يعملان لدى شبكة “إيران إنترناشونال” التلفزيونية المعارضة الناطقة بالفارسية ومقرها لندن، والتي تصنفها طهران “منظمة إرهابية”.



وكانت شرطة العاصمة البريطانية أوقفت في 11 أيلول الماضي، رجلاً وامرأة للاشتباه في تقديمهما مساعدة لجهاز استخبارات أجنبي مرتبط بإيران.