قائد القيادة المركزية الأمريكية يتفقد حاملة الطائرات “لينكولن” في بحر ‏العرب

واشنطن-سانا‏

تفقد قائد القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” الأدميرال براد كوبر حاملة ‏الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” في بحر العرب.‏

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” اليوم الأحد، أن الزيارة جاءت في وقت تتزايد ‏فيه التقارير حول مشكلات تتعلق بالصحة النفسية للجنود ونقص الإمدادات ‏على متن الحاملة التي أمضت فترة طويلة في الانتشار بالمنطقة.‏

وقال كوبر: إن “التاريخ سيسجل هذا الانتشار باعتباره واحداً من أكثر عمليات ‏الانتشار كثافة من الناحية العملياتية وتأثيراً في العصر الحديث”، في إشارة ‏إلى نشر حاملة الطائرات “لينكولن” في الشرق الأوسط في كانون الثاني الماضي، ومشاركتها في دعم العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، بما ‏في ذلك الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.‏

وأمضت الحاملة أكثر من 240 يوماً متواصلاً في البحر، في فترة انتشار ‏قياسية، وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثير عمليات الانتشار الطويلة على السفن ‏وأفراد القوات البحرية ومشاة البحرية على حد سواء.‏

وتثير عمليات الانتشار الممتدة لحاملات الطائرات، التي يمكن أن تضم أكثر ‏من خمسة آلاف بحار وعنصر من مشاة البحرية، مخاوف بشأن الإرهاق ‏والضغوط النفسية والجاهزية والإمدادات، ولا سيما مع استمرار العمليات ‏العسكرية لفترات زمنية استثنائية.‏

وكانت “سنتكوم” نفت أول أمس الجمعة صحة تقارير إعلامية تحدثت عن ‏وفاة سبعة بحارة جراء شجار على متن حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام ‏لينكولن” في الشرق الأوسط، مؤكدة عدم وقوع أي وفيات بين أفراد الخدمة ‏على متن الحاملة.‏