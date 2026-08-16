قائد القيادة المركزية الأمريكية يتفقد حاملة الطائرات “لينكولن” في بحر ‏العرب

واشنطن-سانا
تفقد قائد القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” الأدميرال براد كوبر حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” في بحر العرب.
وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” اليوم الأحد، أن الزيارة جاءت في وقت تتزايد فيه التقارير حول مشكلات تتعلق بالصحة النفسية للجنود ونقص الإمدادات على متن الحاملة التي أمضت فترة طويلة في الانتشار بالمنطقة.
وقال كوبر: إن “التاريخ سيسجل هذا الانتشار باعتباره واحداً من أكثر عمليات الانتشار كثافة من الناحية العملياتية وتأثيراً في العصر الحديث”، في إشارة إلى نشر حاملة الطائرات “لينكولن” في الشرق الأوسط في كانون الثاني الماضي، ومشاركتها في دعم العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، بما في ذلك الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.
وأمضت الحاملة أكثر من 240 يوماً متواصلاً في البحر، في فترة انتشار قياسية، وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثير عمليات الانتشار الطويلة على السفن وأفراد القوات البحرية ومشاة البحرية على حد سواء.
وتثير عمليات الانتشار الممتدة لحاملات الطائرات، التي يمكن أن تضم أكثر من خمسة آلاف بحار وعنصر من مشاة البحرية، مخاوف بشأن الإرهاق والضغوط النفسية والجاهزية والإمدادات، ولا سيما مع استمرار العمليات العسكرية لفترات زمنية استثنائية.
وكانت “سنتكوم” نفت أول أمس الجمعة صحة تقارير إعلامية تحدثت عن وفاة سبعة بحارة جراء شجار على متن حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” في الشرق الأوسط، مؤكدة عدم وقوع أي وفيات بين أفراد الخدمة على متن الحاملة.