الإمارات تشدد على تعزيز التكامل الأمني بين دول مجلس التعاون

المنامة-سانا‏

أكّد وزير الداخلية الإماراتي سيف بن زايد آل نهيان أن دول مجلس التعاون الخليجي يجمعها ‏مصير واحد وإرادة راسخة لحماية أمن المجلس واستقراره، مهما تعاظمت التحديات.‏

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن بن زايد قوله خلال ترؤسه وفد الإمارات في الاجتماع ‏الـ43 لوزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة البحرينية المنامة: إن “أمن ‏الخليج كلٌّ لا يتجزأ، وحماية شعوبه مسؤولية مشتركة”، مشدداً على أهمية تعزيز التكامل الأمني ‏وتوحيد الجهود والمواقف في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، تجسيداً لتوجيهات قيادات ‏دول المجلس.‏

ويأتي الاجتماع، في وقت تواجه دول المجلس تداعيات استمرار الحرب بين الولايات المتحدة ‏وإيران، وسط تصعيد تنتهجه ميليشيا الحوثي ضد السعودية وتنفيذها اعتداءات متكررة على ‏أراضيها.‏

‏ ‏