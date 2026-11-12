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الإمارات تشدد على تعزيز التكامل الأمني بين دول مجلس التعاون

سيف الإمارات تشدد على تعزيز التكامل الأمني بين دول مجلس التعاون
سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية الإماراتي في اجتماع مجلس التعاون الخليجي-المنامة-وكالة وام

المنامة-سانا‏

أكّد وزير الداخلية الإماراتي سيف بن زايد آل نهيان أن دول مجلس التعاون الخليجي يجمعها ‏مصير واحد وإرادة راسخة لحماية أمن المجلس واستقراره، مهما تعاظمت التحديات.‏

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن بن زايد قوله خلال ترؤسه وفد الإمارات في الاجتماع ‏الـ43 لوزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة البحرينية المنامة: إن “أمن ‏الخليج كلٌّ لا يتجزأ، وحماية شعوبه مسؤولية مشتركة”، مشدداً على أهمية تعزيز التكامل الأمني ‏وتوحيد الجهود والمواقف في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، تجسيداً لتوجيهات قيادات ‏دول المجلس.‏

ويأتي الاجتماع، في وقت تواجه دول المجلس تداعيات استمرار الحرب بين الولايات المتحدة ‏وإيران، وسط تصعيد تنتهجه ميليشيا الحوثي ضد السعودية وتنفيذها اعتداءات متكررة على ‏أراضيها.‏
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