كييف-موسكو -سانا
تتواصل الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، مخلّفةً مزيداً من القتلى والجرحى، وأضراراً طالت منشآت مدنية ومرافق حيوية في البلدين، في ظل استمرار الهجمات الجوية واتساع نطاق استهداف البنية التحتية.
ونقلت وكالة أوكرانفورم اليوم الثلاثاء عن القائم بأعمال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية ميخايلو سيميكين، أن شخصين قُتلا وأصيب 40 جراء هجوم روسي استهدف مدينة زابوريجيا الأوكرانية.
وأشار سيميكين إلى أن أربعة أطفال كانوا بين المصابين، أصغرهم لم يتجاوز عامه الأول، بينما تتراوح أعمار الأطفال الآخرين بين 4 و16 عاماً.
وفي مقاطعة جيتومير أسفر هجوم بطائرة مسيّرة روسية على محطة للسكك الحديدية في مدينة كورستين عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، بحسب شركة السكك الحديدية الأوكرانية.
وقالت الشركة في بيان: إن حطام الطائرة تسبب في خسائر بشرية، مشيرةً إلى أن طاقم قطار ركاب وعمال المحطة بادروا إلى إجلاء الموجودين إلى الملاجئ عقب التحذير من تهديد جوي، دون تسجيل إصابات بين موظفي السكك الحديدية.
أما في أوديسا، تعرض مبنى تابع لمستشفى لأضرار جراء هجوم روسي اليوم الثلاثاء، إذ تحطمت نوافذه وتضررت أجزاء من واجهته وجدرانه الداخلية، فيما أعلنت السلطات المحلية عدم وقوع إصابات بين المرضى أو أفراد الطاقم الطبي.
كما شهدت مدينة فينيتسا هجوماً روسياً استهدف منشأة للطاقة وموقعاً تجارياً مدنياً، وأسفر في حصيلة أولية عن إصابة أربعة أشخاص، فضلاً عن تضرر حافلة ترولي وسيارة مدنية وفق السلطات المحلية.
استهداف مواقع عسكرية ومنشآت حيوية
وفي تطور آخر على صعيد العمليات العسكرية، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية استهداف منطقة لتجمع الشاحنات العسكرية الروسية قرب بلدة بيرستوك في مقاطعة بريانسك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، موضحةً أن هذه المركبات تُستخدم في نقل الذخائر والوقود والإمدادات إلى الجبهات.
وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها نفذت ضربات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت للطاقة والوقود، إضافة إلى سفينة شحن قالت إنها كانت تنقل إمدادات عسكرية لصالح القوات الأوكرانية جنوب غربي أوديسا.
وأضافت الوزارة أن من بين الأهداف محطة كهرباء فرعية بقدرة 110 كيلوفولت في قرية بريلوكي بمقاطعة تشيرنيغيف، تزود منشآت مرتبطة بالصناعات الدفاعية الأوكرانية.
كما أعلنت الوزارة اعتراض وتدمير 699 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، قالت إنها كانت تحلق فوق عدد من المناطق الروسية، بينها بريانسك وبيلغورود وكالوغا وأوريول وسمولينسك وموسكو وشبه جزيرة القرم ومياه البحر الأسود.
تعاون نرويجي أوكراني لمواجهة المسيّرات
قالت وكالة رويترز: إن النرويج وأوكرانيا أعلنتا اليوم عزمهما توسيع التعاون في مجال أنظمة الدفاع الجوي المضادة للطائرات المسيّرة، في خطوة تستهدف تعزيز قدرة أوكرانيا على التصدي للهجمات الجوية المتكررة.
وقالت وزارة الدفاع النرويجية: إن منظومة “ديسنا”، التي طُورت بالتعاون بين شركة ”كونغسبيرغ” النرويجية وشريك أوكراني، دخلت الخدمة بالفعل، وتتكون من صواريخ ووحدات إطلاق أوكرانية الصنع مرتبطة بأنظمة تحكم قدمتها النرويج.