كييف-موسكو -سانا‏

تتواصل الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، مخلّفةً مزيداً من القتلى والجرحى، ‏وأضراراً طالت منشآت مدنية ومرافق حيوية في البلدين، في ظل استمرار الهجمات ‏الجوية واتساع نطاق استهداف البنية التحتية.‏

ونقلت وكالة أوكرانفورم اليوم الثلاثاء عن القائم بأعمال رئيس الإدارة العسكرية ‏الإقليمية ميخايلو سيميكين، أن شخصين قُتلا وأصيب 40 جراء هجوم روسي استهدف ‏مدينة زابوريجيا الأوكرانية.

وأشار سيميكين إلى أن أربعة أطفال كانوا بين المصابين، أصغرهم لم يتجاوز عامه ‏الأول، بينما تتراوح أعمار الأطفال الآخرين بين 4 و16 عاماً.‏

وفي مقاطعة جيتومير أسفر هجوم بطائرة مسيّرة روسية على محطة للسكك الحديدية ‏في مدينة كورستين عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، بحسب شركة السكك ‏الحديدية الأوكرانية.‏

وقالت الشركة في بيان: إن حطام الطائرة تسبب في خسائر بشرية، مشيرةً إلى أن طاقم ‏قطار ركاب وعمال المحطة بادروا إلى إجلاء الموجودين إلى الملاجئ عقب التحذير ‏من تهديد جوي، دون تسجيل إصابات بين موظفي السكك الحديدية.‏

أما في أوديسا، تعرض مبنى تابع لمستشفى لأضرار جراء هجوم روسي اليوم الثلاثاء، ‏إذ تحطمت نوافذه وتضررت أجزاء من واجهته وجدرانه الداخلية، فيما أعلنت السلطات ‏المحلية عدم وقوع إصابات بين المرضى أو أفراد الطاقم الطبي.‏

كما شهدت مدينة فينيتسا هجوماً روسياً استهدف منشأة للطاقة وموقعاً تجارياً مدنياً، ‏وأسفر في حصيلة أولية عن إصابة أربعة أشخاص، فضلاً عن تضرر حافلة ترولي ‏وسيارة مدنية وفق السلطات المحلية.‏

استهداف مواقع عسكرية ومنشآت حيوية

وفي تطور آخر على صعيد العمليات العسكرية، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية ‏استهداف منطقة لتجمع الشاحنات العسكرية الروسية قرب بلدة بيرستوك في مقاطعة ‏بريانسك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، موضحةً أن هذه المركبات تُستخدم ‏في نقل الذخائر والوقود والإمدادات إلى الجبهات.‏

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها نفذت ضربات بطائرات مسيّرة ‏استهدفت منشآت للطاقة والوقود، إضافة إلى سفينة شحن قالت إنها كانت تنقل ‏إمدادات عسكرية لصالح القوات الأوكرانية جنوب غربي أوديسا.‏

وأضافت الوزارة أن من بين الأهداف محطة كهرباء فرعية بقدرة 110 كيلوفولت في ‏قرية بريلوكي بمقاطعة تشيرنيغيف، تزود منشآت مرتبطة بالصناعات الدفاعية ‏الأوكرانية.

كما أعلنت الوزارة اعتراض وتدمير 699 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، قالت إنها ‏كانت تحلق فوق عدد من المناطق الروسية، بينها بريانسك وبيلغورود وكالوغا وأوريول ‏وسمولينسك وموسكو وشبه جزيرة القرم ومياه البحر الأسود.‏

تعاون نرويجي أوكراني لمواجهة المسيّرات

قالت وكالة رويترز: إن النرويج وأوكرانيا أعلنتا اليوم عزمهما توسيع التعاون في مجال ‏أنظمة الدفاع الجوي المضادة للطائرات المسيّرة، في خطوة تستهدف تعزيز قدرة أوكرانيا ‏على التصدي للهجمات الجوية المتكررة.‏

وقالت وزارة الدفاع النرويجية: إن منظومة “ديسنا”، التي طُورت بالتعاون بين شركة ‌‏”كونغسبيرغ” النرويجية وشريك أوكراني، دخلت الخدمة بالفعل، وتتكون من صواريخ ‏ووحدات إطلاق أوكرانية الصنع مرتبطة بأنظمة تحكم قدمتها النرويج.‏