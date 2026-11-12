بنغلادش.. إغلاق أكثر من مئة مصنع ملابس جراء احتجاجات العمال

دكا-سانا‏

أُغلقت عشرات مصانع الملابس في بنغلادش اليوم الخميس، مع تواصل احتجاجات العمال ‏للمطالبة بزيادة أجورهم، فيما يتخذ أصحاب المصانع موقفاً متشدداً، ويدرسون عدم دفع أجور ‏المضربين عن العمل.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن جمعية مصنّعي ومصدّري الملابس في بنغلادش قولها: إن أكثر ‏من مئة مصنع أُغلقت جراء الإضراب، مشيرةً إلى أنّ العدد الكلي للمصانع الأعضاء في ‏الجمعية يتجاوز 4500 مصنع.‏

ويطالب العمال برفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 30 ألف تاكا (ما يعادل 240 دولاراً)، ‏بزيادة قدرها 140 بالمئة عن المستوى الحالي البالغ 12500 تاكا (حوالي 100 دولار).‏

‏فيما كشف مسؤولون في الجمعية خلال اجتماع طارئ أمس، أن أصحاب المصانع يدرسون ‏تطبيق سياسة “لا عمل، لا أجر”.‏

من جانبه، بيّن المسؤول في شركة “دينيم إكسبرت” محيي الدين روبيل أن “هذه ‏الاضطرابات تضر بالجميع، فالشركات تخسر المال، والعمال يخسرون أيام عمل، والاقتصاد ‏يتضرر، ويبدأ المشترون بالتشكيك في بنغلادش بوصفها وجهة لتوريد الملابس”.‏

وكان مجلس تحديد أجور العاملين في قطاع الملابس في البلاد وافق مبدئياً في الرابع من ‏الشهر الجاري على رفع الحد الأدنى للأجور، بعد أيام من الاحتجاجات، ما أتاح للمصانع ‏استئناف عملياتها، وسط حالة من عدم اليقين بشأن حجم الزيادة التي لن تعلن قبل كانون الأول ‏القادم.‏

وتهدد الاضطرابات التي بدأت في تشرين الأول الفائت بتعطيل قطاع يدر نحو 38 مليار دولار ‏سنوياً، ويمثل أربعة أخماس عائدات صادرات البلاد، ويوظف أكثر من أربعة ملايين عامل.‏

وتعد بنغلادش، الدولة الواقعة في جنوب آسيا والبالغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، ثاني أكبر ‏مصدّر للملابس في العالم بعد الصين، وتزوّد علامات تجارية عالمية كبرى في قطاع الأزياء ‏بمنتجاتها.‏

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