بنغلادش.. إغلاق أكثر من مئة مصنع ملابس جراء احتجاجات العمال

دكا-سانا
أُغلقت عشرات مصانع الملابس في بنغلادش اليوم الخميس، مع تواصل احتجاجات العمال للمطالبة بزيادة أجورهم، فيما يتخذ أصحاب المصانع موقفاً متشدداً، ويدرسون عدم دفع أجور المضربين عن العمل.
ونقلت وكالة فرانس برس عن جمعية مصنّعي ومصدّري الملابس في بنغلادش قولها: إن أكثر من مئة مصنع أُغلقت جراء الإضراب، مشيرةً إلى أنّ العدد الكلي للمصانع الأعضاء في الجمعية يتجاوز 4500 مصنع.
ويطالب العمال برفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 30 ألف تاكا (ما يعادل 240 دولاراً)، بزيادة قدرها 140 بالمئة عن المستوى الحالي البالغ 12500 تاكا (حوالي 100 دولار).
فيما كشف مسؤولون في الجمعية خلال اجتماع طارئ أمس، أن أصحاب المصانع يدرسون تطبيق سياسة “لا عمل، لا أجر”.
من جانبه، بيّن المسؤول في شركة “دينيم إكسبرت” محيي الدين روبيل أن “هذه الاضطرابات تضر بالجميع، فالشركات تخسر المال، والعمال يخسرون أيام عمل، والاقتصاد يتضرر، ويبدأ المشترون بالتشكيك في بنغلادش بوصفها وجهة لتوريد الملابس”.
وكان مجلس تحديد أجور العاملين في قطاع الملابس في البلاد وافق مبدئياً في الرابع من الشهر الجاري على رفع الحد الأدنى للأجور، بعد أيام من الاحتجاجات، ما أتاح للمصانع استئناف عملياتها، وسط حالة من عدم اليقين بشأن حجم الزيادة التي لن تعلن قبل كانون الأول القادم.
وتهدد الاضطرابات التي بدأت في تشرين الأول الفائت بتعطيل قطاع يدر نحو 38 مليار دولار سنوياً، ويمثل أربعة أخماس عائدات صادرات البلاد، ويوظف أكثر من أربعة ملايين عامل.
وتعد بنغلادش، الدولة الواقعة في جنوب آسيا والبالغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، ثاني أكبر مصدّر للملابس في العالم بعد الصين، وتزوّد علامات تجارية عالمية كبرى في قطاع الأزياء بمنتجاتها.