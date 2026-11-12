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ديمقراطي يفوز بمقعد ميسيسيبي في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد عقود من سيطرة الجمهوريين

photo 2026 11 12 12 49 02 ديمقراطي يفوز بمقعد ميسيسيبي في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد عقود من سيطرة الجمهوريين
سكوت كولوم الفائز بمقعد ولاية ميسيسيبي في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال مؤتمر صحافي في جاكسون بولاية ميسيسيبي-أسوشييتد برس

نيويورك-سانا‏

فاز المرشح الديمقراطي سكوت كولوم بمقعد ولاية ميسيسيبي في مجلس الشيوخ الأمريكي، ‏متغلباً على السيناتورة الجمهورية الحالية سيندي هايد سميث، في فوز يُعد الأول لمرشح ‏ديمقراطي جديد عن الولاية منذ عام 1947.‏

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن كولوم، وهو مدعٍ عام محلي يبلغ من العمر 43 عاماً، هزم هايد ‏سميث في السباق على مقعد الولاية في مجلس الشيوخ أمس الأربعاء، بعد عملية فرز مطولة ‏للأصوات.‏

وأوضحت أن كولوم استفاد من حالة الاستياء المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية، إلى جانب ‏أخطاء ارتكبتها هايد سميث خلال حملتها الانتخابية للفوز بولاية ثانية.‏

وحُسمت النتيجة بعد أن أمضى المسؤولون المحليون عدة أيام في فرز بطاقات الاقتراع الغيابية ‏والمؤقتة، التي تُعرف في ولاية ميسيسيبي باسم بطاقات الاقتراع المشفوعة بقسم (‏Affidavit ‎Ballots‏).‏

وحقق الحزب الديمقراطي مكاسب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، التي ‏جرت في الثالث من تشرين الثاني الجاري، إذ استعاد الأغلبية في مجلس النواب وانتزعها من ‏الجمهوريين في مجلس الشيوخ، محققاً الفوز في عدد من الولايات التي كانت تقليدياً معاقل ‏للجمهوريين، بينها تكساس وكانساس وأيوا وكارولاينا الجنوبية.‏

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