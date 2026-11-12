ديمقراطي يفوز بمقعد ميسيسيبي في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد عقود من سيطرة الجمهوريين

نيويورك-سانا‏

فاز المرشح الديمقراطي سكوت كولوم بمقعد ولاية ميسيسيبي في مجلس الشيوخ الأمريكي، ‏متغلباً على السيناتورة الجمهورية الحالية سيندي هايد سميث، في فوز يُعد الأول لمرشح ‏ديمقراطي جديد عن الولاية منذ عام 1947.‏

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن كولوم، وهو مدعٍ عام محلي يبلغ من العمر 43 عاماً، هزم هايد ‏سميث في السباق على مقعد الولاية في مجلس الشيوخ أمس الأربعاء، بعد عملية فرز مطولة ‏للأصوات.‏

وأوضحت أن كولوم استفاد من حالة الاستياء المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية، إلى جانب ‏أخطاء ارتكبتها هايد سميث خلال حملتها الانتخابية للفوز بولاية ثانية.‏

وحُسمت النتيجة بعد أن أمضى المسؤولون المحليون عدة أيام في فرز بطاقات الاقتراع الغيابية ‏والمؤقتة، التي تُعرف في ولاية ميسيسيبي باسم بطاقات الاقتراع المشفوعة بقسم (‏Affidavit ‎Ballots‏).‏

وحقق الحزب الديمقراطي مكاسب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، التي ‏جرت في الثالث من تشرين الثاني الجاري، إذ استعاد الأغلبية في مجلس النواب وانتزعها من ‏الجمهوريين في مجلس الشيوخ، محققاً الفوز في عدد من الولايات التي كانت تقليدياً معاقل ‏للجمهوريين، بينها تكساس وكانساس وأيوا وكارولاينا الجنوبية.‏