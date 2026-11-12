ديمقراطي يفوز بمقعد ميسيسيبي في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد عقود من سيطرة الجمهوريين

نيويورك-سانا
فاز المرشح الديمقراطي سكوت كولوم بمقعد ولاية ميسيسيبي في مجلس الشيوخ الأمريكي، متغلباً على السيناتورة الجمهورية الحالية سيندي هايد سميث، في فوز يُعد الأول لمرشح ديمقراطي جديد عن الولاية منذ عام 1947.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن كولوم، وهو مدعٍ عام محلي يبلغ من العمر 43 عاماً، هزم هايد سميث في السباق على مقعد الولاية في مجلس الشيوخ أمس الأربعاء، بعد عملية فرز مطولة للأصوات.
وأوضحت أن كولوم استفاد من حالة الاستياء المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية، إلى جانب أخطاء ارتكبتها هايد سميث خلال حملتها الانتخابية للفوز بولاية ثانية.
وحُسمت النتيجة بعد أن أمضى المسؤولون المحليون عدة أيام في فرز بطاقات الاقتراع الغيابية والمؤقتة، التي تُعرف في ولاية ميسيسيبي باسم بطاقات الاقتراع المشفوعة بقسم (Affidavit Ballots).
وحقق الحزب الديمقراطي مكاسب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، التي جرت في الثالث من تشرين الثاني الجاري، إذ استعاد الأغلبية في مجلس النواب وانتزعها من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، محققاً الفوز في عدد من الولايات التي كانت تقليدياً معاقل للجمهوريين، بينها تكساس وكانساس وأيوا وكارولاينا الجنوبية.