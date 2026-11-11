البرتغال تلغي أكثر من 200 رحلة وتغلق المدارس مع وصول العاصفة تشارلز

لشبونة-سانا

ألغت شركات الطيران البرتغالية اليوم الأربعاء أكثر من 200 رحلة جوية، في حين أغلقت المدارس ومئات المتاجر الكبرى والشركات أبوابها مع وصول العاصفة تشارلز إلى اليابسة، مصحوبة بأمطار غزيرة ‌ورياح عاتية.

ونقلت وكالة رويترز عن هيئة الأرصاد الجوية في البرتغال قولها: إن العاصفة انقسمت إلى نصفين فوق المحيط الأطلسي، ما أدى إلى تراجع قوتها عند وصولها في جنوب البلاد.

من جانبه قال قائد الحماية المدنية ماريو سيلفسترير: إن السلطات تحافظ على درجة عالية من التأهب تحسباً لحدوث فيضانات مفاجئة ورياح عاتية وأمواج عاتية، بعد تسجيل 538 حادثة منذ منتصف الليل.

وكانت السلطات البرتغالية قررت أمس إغلاق المدارس والخدمات الحكومية غير الأساسية، مع اقتراب العاصفة “تشارلز”، وسط تحذيرات من رياح عاتية قد تصل ‏سرعتها إلى 140 كيلومتراً في الساعة.‏

وتواجه البرتغال مخاطر متزايدة من الظواهر الجوية المتطرفة، بما فيها موجات الحر والأمطار الغزيرة، التي تتفاقم حدتها بفعل التغير المناخي.‏

وفي إسبانيا، من المتوقع أن تصل العاصفة الجديدة إلى المناطق الجنوبية الغربية، وسط تحذيرات أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية من تأثيرات “خطيرة أو بالغة الخطورة”، نتيجة الأمطار الغزيرة والرياح العاتية واضطراب البحر، ما قد يزيد من حدة الأوضاع الناجمة عن العاصفة برونا.

وتواصل السلطات عملية إجلاء أكثر من 3000 شخص في بلدة بيدرالافيس بسبب خطر فيضان سد محلي، وحذرت من أنها تتوقع أن تزداد شدة هطل الأمطار.

وتشهد البرتغال وإسبانيا أمطاراً غزيرة منذ يوم الأحد الماضي نتيجة العاصفة برونا، حيث جرى الإبلاغ عن فيضانات في ⁠عدة مناطق.