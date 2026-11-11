إصابة 48 شخصاً جراء اصطدام حافلة بأكثر من 30 مركبة في كوريا الجنوبية

سيئول-سانا‏

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أُصيب 48 شخصاً، بينهم ستة إصاباتهم خطيرة، اليوم الأربعاء، جراء اصطدام حافلة ‏بأكثر من 30 مركبة كانت متوقفة عند إشارة مرور في مدينة سيونغنام، جنوب ‏العاصمة الكورية الجنوبية سيئول.‏

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ونقلت وكالة يونهاب عن مسؤولين محليين قولهم: إن الحافلة التي كان يقودها رجل ‏في الستينيات من العمر، اصطدمت بأربع حافلات أخرى وشاحنة نقل و27 سيارة ‏ركاب، قبل أن تتوقف إثر اصطدامها بحاجز مروري في حي بوندانغ بمدينة ‏سيونغنام.‏

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وأوضح المسؤولون أن الحادث أسفر عن إصابة 48 شخصاً، ستة منهم بجروح ‏خطيرة، مشيرين إلى عدم تسجيل أي إصابات تهدد الحياة، فيما لم تظهر المؤشرات ‏أن سائق الحافلة كان تحت تأثير الكحول.‏

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وأضافوا أن السائق أبلغ الشرطة بأن مكابح الحافلة لم تكن تعمل، في حين تواصل ‏الجهات المختصة تحقيقاتها لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث.‏

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ووفقاً لإحصاءات السلامة المرورية الرسمية في كوريا الجنوبية، سُجلت خلال عام ‌‏2025 نحو 193 ألفاً و889 حادثة مرورية، أسفرت عن وفاة 2549 شخصاً ‏وإصابة أكثر من 271 ألفاً، فيما انخفض عدد الحوادث بنسبة 1.3 بالمئة مقارنة بعام ‌‏2024، وفق بيانات نظام تحليل حوادث المرور الكوري.‏