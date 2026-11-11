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إصابة 48 شخصاً جراء اصطدام حافلة بأكثر من 30 مركبة في كوريا الجنوبية

PYH2026111103710006101 P4 إصابة 48 شخصاً جراء اصطدام حافلة بأكثر من 30 مركبة في كوريا الجنوبية
اصطدام حافلة بأكثر من 30 مركبة-كوريا الجنوبية-وكالة يونهاب

سيئول-سانا‏
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أُصيب 48 شخصاً، بينهم ستة إصاباتهم خطيرة، اليوم الأربعاء، جراء اصطدام حافلة ‏بأكثر من 30 مركبة كانت متوقفة عند إشارة مرور في مدينة سيونغنام، جنوب ‏العاصمة الكورية الجنوبية سيئول.‏
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ونقلت وكالة يونهاب عن مسؤولين محليين قولهم: إن الحافلة التي كان يقودها رجل ‏في الستينيات من العمر، اصطدمت بأربع حافلات أخرى وشاحنة نقل و27 سيارة ‏ركاب، قبل أن تتوقف إثر اصطدامها بحاجز مروري في حي بوندانغ بمدينة ‏سيونغنام.‏
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وأوضح المسؤولون أن الحادث أسفر عن إصابة 48 شخصاً، ستة منهم بجروح ‏خطيرة، مشيرين إلى عدم تسجيل أي إصابات تهدد الحياة، فيما لم تظهر المؤشرات ‏أن سائق الحافلة كان تحت تأثير الكحول.‏
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وأضافوا أن السائق أبلغ الشرطة بأن مكابح الحافلة لم تكن تعمل، في حين تواصل ‏الجهات المختصة تحقيقاتها لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث.‏
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ووفقاً لإحصاءات السلامة المرورية الرسمية في كوريا الجنوبية، سُجلت خلال عام ‌‏2025 نحو 193 ألفاً و889 حادثة مرورية، أسفرت عن وفاة 2549 شخصاً ‏وإصابة أكثر من 271 ألفاً، فيما انخفض عدد الحوادث بنسبة 1.3 بالمئة مقارنة بعام ‌‏2024، وفق بيانات نظام تحليل حوادث المرور الكوري.‏

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