سيئول-سانا
أُصيب 48 شخصاً، بينهم ستة إصاباتهم خطيرة، اليوم الأربعاء، جراء اصطدام حافلة بأكثر من 30 مركبة كانت متوقفة عند إشارة مرور في مدينة سيونغنام، جنوب العاصمة الكورية الجنوبية سيئول.
ونقلت وكالة يونهاب عن مسؤولين محليين قولهم: إن الحافلة التي كان يقودها رجل في الستينيات من العمر، اصطدمت بأربع حافلات أخرى وشاحنة نقل و27 سيارة ركاب، قبل أن تتوقف إثر اصطدامها بحاجز مروري في حي بوندانغ بمدينة سيونغنام.
وأوضح المسؤولون أن الحادث أسفر عن إصابة 48 شخصاً، ستة منهم بجروح خطيرة، مشيرين إلى عدم تسجيل أي إصابات تهدد الحياة، فيما لم تظهر المؤشرات أن سائق الحافلة كان تحت تأثير الكحول.
وأضافوا أن السائق أبلغ الشرطة بأن مكابح الحافلة لم تكن تعمل، في حين تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث.
ووفقاً لإحصاءات السلامة المرورية الرسمية في كوريا الجنوبية، سُجلت خلال عام 2025 نحو 193 ألفاً و889 حادثة مرورية، أسفرت عن وفاة 2549 شخصاً وإصابة أكثر من 271 ألفاً، فيما انخفض عدد الحوادث بنسبة 1.3 بالمئة مقارنة بعام 2024، وفق بيانات نظام تحليل حوادث المرور الكوري.
إصابة 48 شخصاً جراء اصطدام حافلة بأكثر من 30 مركبة في كوريا الجنوبية
سيئول-سانا