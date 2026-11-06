مصر تبحث مع الكويت والإمارات جهود خفض التصعيد في المنطقة

القاهرة-سانا
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصالين هاتفيين منفصلين اليوم الجمعة، مع نظيريه الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح والإماراتي عبد الله بن زايد، التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد.
ونقلت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته على موقعها الرسمي عن المتحدث باسمها السفير نادر زكي قوله: “إن الاتصال مع وزير الخارجية الكويتي تناول التطورات الجارية في المنطقة في ظل التصعيد المستمر، والجهود والتحركات الرامية إلى استعادة التهدئة والحيلولة دون اندلاع مواجهات عسكرية جديدة من شأنها زيادة التهديدات والمخاطر التي تواجه دول المنطقة”.
وأضاف البيان أن الجانبين أكدا خلال الاتصال أهمية تكثيف التواصل مع الأطراف المعنية لحثها على تجنب الخطوات التصعيدية، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، ودعم المسارات السياسية والتفاوضية، بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
التطورات في السودان وإيران
وفي الاتصال مع وزير الخارجية الإماراتي، بحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك تطورات الأوضاع في السودان والأزمة الإيرانية، وأكدا ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات، وتغليب الحلول السياسية والتفاوضية لتجنب انزلاق المنطقة نحو مواجهة عسكرية جديدة.
وشدد الوزيران على أهمية تكثيف التحركات والاتصالات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وإتاحة مزيد من الوقت أمام الجهود الدبلوماسية، بما يعزز فرص تحقيق السلام ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
وتأتي هذه الاتصالات في إطار التشاور والتنسيق العربي بشأن التطورات المتسارعة في المنطقة، والجهود الرامية إلى احتواء التوترات وخفض التصعيد، ودعم الحلول السياسية والحيلولة دون اتساع دائرة المواجهات العسكرية.