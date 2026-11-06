مصر تبحث مع الكويت والإمارات جهود خفض التصعيد في المنطقة

القاهرة-سانا‏

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصالين هاتفيين منفصلين اليوم ‏الجمعة، مع نظيريه الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح والإماراتي عبد الله بن زايد، ‏التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد.‏

ونقلت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته على موقعها الرسمي عن المتحدث ‏باسمها السفير نادر زكي قوله: “إن الاتصال مع وزير الخارجية الكويتي تناول التطورات ‏الجارية في المنطقة في ظل التصعيد المستمر، والجهود والتحركات الرامية إلى استعادة ‏التهدئة والحيلولة دون اندلاع مواجهات عسكرية جديدة من شأنها زيادة التهديدات ‏والمخاطر التي تواجه دول المنطقة”.‏

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا خلال الاتصال أهمية تكثيف التواصل مع الأطراف ‏المعنية لحثها على تجنب الخطوات التصعيدية، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، ودعم ‏المسارات السياسية والتفاوضية، بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.‏

التطورات في السودان وإيران

وفي الاتصال مع وزير الخارجية الإماراتي، بحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية، ‏بما في ذلك تطورات الأوضاع في السودان والأزمة الإيرانية، وأكدا ضرورة مواصلة ‏الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات، وتغليب الحلول السياسية ‏والتفاوضية لتجنب انزلاق المنطقة نحو مواجهة عسكرية جديدة.‏

وشدد الوزيران على أهمية تكثيف التحركات والاتصالات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين ‏والدوليين، وإتاحة مزيد من الوقت أمام الجهود الدبلوماسية، بما يعزز فرص تحقيق ‏السلام ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها.‏

وتأتي هذه الاتصالات في إطار التشاور والتنسيق العربي بشأن التطورات المتسارعة في ‏المنطقة، والجهود الرامية إلى احتواء التوترات وخفض التصعيد، ودعم الحلول السياسية ‏والحيلولة دون اتساع دائرة المواجهات العسكرية.‏