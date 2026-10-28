مقتل ثلاثة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة

القدس المحتلة-سانا
قتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الأربعاء بقصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا وأصيب عشرة آخرون نتيجة قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بينما أصيب ثلاثة آخرون بينهم إصابات خطيرة نتيجة قصف في مخيم النصيرات وسط القطاع.
وأفادت مصادر محلية بأن القصف الذي تعرضت له نقطة وزارة الاقتصاد وقع أثناء وجود موظفين من الوزارة ومندوبين عن التجار لإنجاز معاملات تجارية.
وفي وقت سابق اليوم، قُتل فلسطيني وأصيبت امرأة بجروح خطيرة نتيجة قصف الاحتلال فلسطينيين في منطقة البيوك بمدينة خان يونس، كما أصيب خمسة آخرون باستهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبة “تكتوك” في مواصي بلدة القرارة شمال المدينة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 74,564 قتيلاً و175,770 جريحاً.