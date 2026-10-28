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مقتل ثلاثة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة

20260208085638 مقتل ثلاثة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة
قتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الأربعاء بقصف للاحتلال الإسرائيلي على ‏مناطق متفرقة في قطاع غزة-وكالة وفا

‏ ‏القدس المحتلة-سانا‏

قتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الأربعاء بقصف للاحتلال الإسرائيلي على ‏مناطق متفرقة في قطاع غزة.‏
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا وأصيب عشرة آخرون ‏نتيجة قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة مواصي مدينة رفح جنوب قطاع ‏غزة، بينما أصيب ثلاثة آخرون بينهم إصابات خطيرة نتيجة قصف في مخيم ‏النصيرات وسط القطاع.‏
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وأفادت مصادر محلية بأن القصف الذي تعرضت له نقطة وزارة الاقتصاد وقع أثناء ‏وجود موظفين من الوزارة ومندوبين عن التجار لإنجاز معاملات تجارية.‏
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وفي وقت سابق اليوم، قُتل فلسطيني وأصيبت امرأة بجروح خطيرة نتيجة قصف ‏الاحتلال فلسطينيين في منطقة البيوك بمدينة خان يونس، كما أصيب خمسة آخرون ‏باستهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبة “تكتوك” في مواصي بلدة القرارة شمال المدينة.‏
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‏وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا حرب ‏الإبادة ‏التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي ‏على ‏قطاع ‌‏غزة منذ ‌‏السابع من ‏تشرين الأول ‌‏2023 ‏إلى 74,564 ‏قتيلاً و175,770‏ ‌‏جريحاً.‏

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