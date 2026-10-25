عدن-سانا
قتل طفل يمني اليوم الأحد جراء قصف شنته ميليشيا الحوثي استهدف قرى الأقروض جنوبي محافظة تعز.
وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن الطفل الذي يبلغ من العمر 9 سنوات قتل إثر قصف لميليشيا الحوثي استهدف المنطقة، في ظل استمرار اعتداءاتها على القرى والمناطق السكنية بالمحافظة.
وكان مكتب شؤون الحصار بمحافظة تعز أعلن أمس مقتل وإصابة 237 مدنياً جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي، خلال الفترة الممتدة من الأول من آب الماضي حتى الـ 22 من تشرين الأول الجاري.
مقتل طفل يمني بقصف ميليشيا الحوثي لقرى جنوبي تعز
عدن-سانا