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مقتل طفل يمني بقصف ميليشيا الحوثي لقرى جنوبي تعز

سبأ 1 مقتل طفل يمني بقصف ميليشيا الحوثي لقرى جنوبي تعز
قصف لميليشيا الحوثي على مدينة تعز- وكالة سبأ

 عدن-سانا
 
قتل طفل يمني اليوم الأحد جراء قصف شنته ميليشيا الحوثي استهدف قرى الأقروض جنوبي محافظة تعز.
 
وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن الطفل الذي يبلغ من العمر 9 سنوات قتل إثر قصف لميليشيا الحوثي استهدف المنطقة، في ظل استمرار اعتداءاتها على القرى والمناطق السكنية بالمحافظة.
 
وكان مكتب شؤون الحصار بمحافظة تعز أعلن أمس مقتل وإصابة 237 مدنياً جراء ‏اعتداءات ميليشيا الحوثي، خلال الفترة الممتدة من الأول من آب الماضي حتى الـ 22 من تشرين ‏الأول الجاري.

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