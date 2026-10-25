مقتل طفل يمني بقصف ميليشيا الحوثي لقرى جنوبي تعز

عدن-سانا



قتل طفل يمني اليوم الأحد جراء قصف شنته ميليشيا الحوثي استهدف قرى الأقروض جنوبي محافظة تعز.



وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن الطفل الذي يبلغ من العمر 9 سنوات قتل إثر قصف لميليشيا الحوثي استهدف المنطقة، في ظل استمرار اعتداءاتها على القرى والمناطق السكنية بالمحافظة.



وكان مكتب شؤون الحصار بمحافظة تعز أعلن أمس مقتل وإصابة 237 مدنياً جراء ‏اعتداءات ميليشيا الحوثي، خلال الفترة الممتدة من الأول من آب الماضي حتى الـ 22 من تشرين ‏الأول الجاري.