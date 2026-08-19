مقتل رئيس الاستخبارات الإكوادوري بتحطم مروحية في كينيا

كيتو-سانا

قُتل رئيس جهاز الاستخبارات الإكوادوري ميشال سينسي-كونتوغي وزوجته، اليوم الأربعاء، إثر تحطم مروحية شمال العاصمة الكينية نيروبي.

وأكد وزير النقل الإكوادوري روبرتو لوكي في منشور على منصة “إكس” مقتل كونتوغي وزوجته خلال حادث تحطم الطائرة.

وفي السياق، أفاد مصدر في قطاع الطيران لوكالة فرانس برس بأن المروحية تحطمت في مقاطعة سامبورو، ما أدى إلى وفاة جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها.

من جانبها، أوضحت إدارة التحقيق في حوادث الطيران في نيروبي بأن الطائرة كانت تقل 7 أشخاص بينهم عدد من السياح، وأن فرق الإنقاذ عثرت على المروحية.

وكانت مروحية تحطمت غرب كينيا في الأول من آذار الماضي، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص، بينهم عضو بالبرلمان.