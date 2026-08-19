‏«التعليم لا ينتظر» تطلق حملة لجمع 600 مليون دولار ودعم تعليم 10 ملايين طفل

نيويورك-سانا‏

أطلقت منظمة “التعليم لا ينتظر”، اليوم الأربعاء، حملة عالمية جديدة بعنوان “الأمل يبدأ من هنا”، بالتزامن مع اليوم العالمي ‏للعمل الإنساني، بهدف حشد 600 مليون دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، لتوفير تعليم آمن وعالي الجودة لـ10 ملايين طفل ‏تعطلت دراستهم بسبب الأزمات.‏

وأوضحت المنظمة، في بيان منشور على موقع الأمم المتحدة، أن إطلاق الحملة يأتي في وقت تشير فيه أحدث تقديراتها إلى أن 258 مليون طفل ومراهق في ‏سن الدراسة، موزعين على 87 دولة، تعطلت مسيرتهم التعليمية نتيجة الأزمات.‏

وحذرت من توقع انخفاض إجمالي المساعدات الدولية المخصصة للتعليم بمقدار 3.2 مليارات دولار، ما قد يؤدي إلى خروج ‏ستة ملايين طفل إضافي من المدارس، في ظل تصاعد النزاعات وحركات النزوح والصدمات المناخية.‏

وقالت مديرة منظمة “التعليم لا ينتظر” ميساء جلبوط: إن الحملة تناشد المجتمع الدولي دعم الأطفال المتمسكين بحقهم في التعليم ‏رغم الظروف الصعبة، مؤكدة أن التعليم لا يقتصر على اكتساب المعرفة، بل يمثل وسيلة للحماية وفرصة لبناء المستقبل وبداية ‏للأمل.‏

الفتيات والأطفال ذوو الإعاقة ضمن الأولويات

وأشارت المنظمة إلى أن الفتيات سيشكلن نصف المستفيدين من الحملة على الأقل، فيما تستهدف الوصول إلى مليون طفل من ‏ذوي الإعاقة.‏

ولفتت إلى أن الحملة تستند إلى جهود المنظمة وشركائها خلال العقد الماضي، والتي أسهمت في توفير خدمات التعليم والحماية ‏والدعم لأكثر من 14 مليون طفل ومراهق متضررين من الأزمات.‏

مؤتمر لتجديد الموارد في جنيف

وتسبق الحملة انعقاد المؤتمر رفيع المستوى لتجديد موارد المنظمة، المقرر في جنيف بسويسرا في الخامس من تشرين الثاني ‏المقبل، بهدف حشد الدعم من الحكومات والجهات المانحة والمنظمات الخيرية وشركاء القطاع الخاص.‏

وبينت المنظمة أن الحملة حصلت على تعهدات تمويلية أولية من ألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، تغطي نحو 40 بالمئة من ‏إجمالي هدفها البالغ 600 مليون دولار.‏

وتعد “التعليم لا ينتظر” صندوق الأمم المتحدة العالمي للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة، وأُطلقت عام 2016 خلال ‏القمة العالمية للعمل الإنساني، بهدف جعل التعليم جزءاً أساسياً من الاستجابة الإنسانية للأزمات.‏