بانغي-سانا
لقي ما لا يقل عن 100 شخص مصرعهم إثر انهيار أرضي بمنجم للذهب غرب جمهورية إفريقيا الوسطى، بالقرب من الحدود مع الكاميرون.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر محلية قولها: “إن حوالي 100 شخص قتلوا بالإضافة إلى العديد من الإصابات في الحادث الذي وقع أمس الثلاثاء في منجم الذهب في زامبوي على بعد حوالي 50 كيلومتراً من بلدة بابوا في إفريقيا الوسطى”.
ونُقل عدد من الناجين إلى مستشفى بابوا، بينما تتواصل عمليات البحث عن آخرين حتى اليوم الأربعاء.
من جانبها، أعلنت النيابة العامة في بابوا فتح تحقيق، مشيرة إلى أن الحادث نجم عن “انهيار العديد من الأنفاق تحت الأرض التي كان يعمل فيها عمّال مناجم”.
وتعد الانهيارات الأرضية أمراً شائعاً في مناجم إفريقيا الوسطى، ففي منتصف حزيران الماضي أسفر انهيار مماثل عن مقتل العشرات في منجم ذهب في مقاطعة نانا-مامبيري على الحدود مع الكاميرون.
مصرع 100 شخص بانهيار منجم ذهب غرب إفريقيا الوسطى
بانغي-سانا