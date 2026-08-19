مصرع 100 شخص بانهيار منجم ذهب غرب إفريقيا الوسطى

‏ ‏بانغي-سانا‏

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لقي ما لا يقل عن 100 شخص مصرعهم إثر انهيار أرضي بمنجم للذهب غرب جمهورية إفريقيا ‏الوسطى، بالقرب من الحدود مع الكاميرون.‏

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ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر محلية قولها: “إن حوالي 100 شخص قتلوا بالإضافة إلى ‏العديد من الإصابات في الحادث الذي وقع أمس الثلاثاء في منجم الذهب في زامبوي على بعد حوالي ‌‏50 كيلومتراً من بلدة بابوا في إفريقيا الوسطى”.‏

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ونُقل عدد من الناجين إلى مستشفى بابوا، بينما تتواصل عمليات البحث عن آخرين حتى اليوم ‏الأربعاء.‏

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من جانبها، أعلنت النيابة العامة في بابوا فتح تحقيق، مشيرة إلى أن الحادث نجم عن “انهيار العديد ‏من الأنفاق تحت الأرض التي كان يعمل فيها عمّال مناجم”.‏

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وتعد الانهيارات الأرضية أمراً شائعاً في مناجم إفريقيا الوسطى، ففي منتصف حزيران الماضي أسفر ‏انهيار مماثل عن مقتل العشرات في منجم ذهب في مقاطعة نانا-مامبيري على الحدود مع الكاميرون.‏

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