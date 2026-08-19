تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا بوساطة إماراتية

photo 2026 08 19 14 19 46 تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا بوساطة إماراتية

موسكو-سانا‏

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء عن إتمام عملية تبادل أسرى جديدة مع ‏أوكرانيا، بوساطة من الإمارات.‏

ونقل موقع ” آر تي” عن الوزارة قولها في بيان: إنه وبموجب عملية التبادل تم إعادة ‌‏103 عسكريين روس من الأراضي الخاضعة للقوات الأوكرانية، مقابل تسليم العدد ‏نفسه من أسرى الحرب الأوكرانيين إلى كييف.

وأوضحت الوزارة أن العملية نُفذت بنجاح بفضل جهود الوساطة ذات الطابع الإنساني ‏التي قدمتها الإمارات لتسهيل التوصل إلى الاتفاق وإجلاء الأسرى.‏

وأشارت إلى أن العسكريين الروس المحررين يتواجدون حاليا على الأراضي ‏البيلاروسية، حيث تتولى مفوضة حقوق الإنسان في روسيا يانا لانتراوفا الإشراف ‏على استقبالهم والعمل معهم بشكل مباشر، على أن يتم لاحقاً نقلهم إلى الأراضي ‏الروسية.‏

وتعد عمليات تبادل الأسرى أحد المسارات القليلة للتعاون بين موسكو وكييف منذ ‏اندلاع الحرب في شباط عام 2022، وتشمل عادةً تبادل جنود أحياء أو رفات قتلى.‏

وكان الجانبان نفذا في 26 حزيران الماضي عملية تبادل بصيغة 160 مقابل 160 ‏أسيراً، أيضاً بوساطة إماراتية.‏

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