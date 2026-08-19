تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا بوساطة إماراتية

موسكو-سانا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء عن إتمام عملية تبادل أسرى جديدة مع أوكرانيا، بوساطة من الإمارات.
ونقل موقع ” آر تي” عن الوزارة قولها في بيان: إنه وبموجب عملية التبادل تم إعادة 103 عسكريين روس من الأراضي الخاضعة للقوات الأوكرانية، مقابل تسليم العدد نفسه من أسرى الحرب الأوكرانيين إلى كييف.
وأوضحت الوزارة أن العملية نُفذت بنجاح بفضل جهود الوساطة ذات الطابع الإنساني التي قدمتها الإمارات لتسهيل التوصل إلى الاتفاق وإجلاء الأسرى.
وأشارت إلى أن العسكريين الروس المحررين يتواجدون حاليا على الأراضي البيلاروسية، حيث تتولى مفوضة حقوق الإنسان في روسيا يانا لانتراوفا الإشراف على استقبالهم والعمل معهم بشكل مباشر، على أن يتم لاحقاً نقلهم إلى الأراضي الروسية.
وتعد عمليات تبادل الأسرى أحد المسارات القليلة للتعاون بين موسكو وكييف منذ اندلاع الحرب في شباط عام 2022، وتشمل عادةً تبادل جنود أحياء أو رفات قتلى.
وكان الجانبان نفذا في 26 حزيران الماضي عملية تبادل بصيغة 160 مقابل 160 أسيراً، أيضاً بوساطة إماراتية.