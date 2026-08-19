مصرع 9 أشخاص جراء اندلاع حريق داخل فندق في الهند

نيودلهي-سانا
لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون اليوم الأربعاء، جرّاء اندلاع حريق في أحد فنادق مدينة كالكوتا في شرق الهند.
وقال مدير إدارة الإطفاء أنوج شارما في تصريح لوكالة فرانس برس: إن نحو ستين نزيلاً كانوا داخل الفندق عند اندلاع الحريق في وقت مبكر من صباح اليوم، مشيراً إلى أنّ “تسعة أشخاص بينهم طفل لقوا حتفهم، فيما عُثر على بعض الضحايا داخل حمّامات المبنى، فيما تم نقل ستة رجال وامرأتين وطفل إلى المستشفى”.
وأظهرت المعلومات الأولية أن الحريق قد يكون اندلع جرّاء انفجار جهاز تكييف هواء داخل الفندق منخفض التعرفة في كالكوتا، عاصمة ولاية البنغال الغربية.
وقال عضو الحزب الحاكم في الولاية “سانتوش باثاك”: إنّ بعض الضحايا قد يكونون مواطنين من بنغلادش جاؤوا إلى كالكوتا لتلقي العلاج.
وتكثر حرائق المباني في الهند بسبب نقص معدات مكافحة الحرائق وعدم الالتزام بقواعد السلامة، ولقي ثمانية أشخاص حتفهم الإثنين الماضي في حريق بفندق في مدينة تارابيث بالولاية نفسها التي تضم معبداً محليّاً كانوا يزورونه.