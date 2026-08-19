مصرع 9 أشخاص جراء اندلاع حريق داخل فندق في الهند

نيودلهي-سانا

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لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون اليوم الأربعاء، جرّاء اندلاع ‏حريق في أحد فنادق مدينة كالكوتا في شرق الهند.‏

وقال مدير إدارة الإطفاء أنوج شارما في تصريح لوكالة فرانس برس: إن نحو ستين ‏نزيلاً كانوا داخل الفندق عند اندلاع الحريق في وقت مبكر من صباح اليوم، مشيراً ‏إلى أنّ “تسعة أشخاص بينهم طفل لقوا حتفهم، فيما عُثر على بعض الضحايا داخل ‏حمّامات المبنى، فيما تم نقل ستة رجال وامرأتين وطفل إلى المستشفى”.‏

وأظهرت المعلومات الأولية أن الحريق قد يكون اندلع جرّاء انفجار جهاز تكييف هواء ‏داخل الفندق منخفض التعرفة في كالكوتا، عاصمة ولاية البنغال الغربية.‏

وقال عضو الحزب الحاكم في الولاية “سانتوش باثاك”: إنّ بعض الضحايا قد ‏يكونون مواطنين من بنغلادش جاؤوا إلى كالكوتا لتلقي العلاج.‏

وتكثر حرائق المباني في الهند بسبب نقص معدات مكافحة الحرائق وعدم الالتزام ‏بقواعد السلامة، ولقي ثمانية أشخاص حتفهم الإثنين الماضي في حريق بفندق في ‏مدينة تارابيث بالولاية نفسها التي تضم معبداً محليّاً كانوا يزورونه.‏