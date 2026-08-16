الأردن وقطر يؤكدان أولوية الحوار لخفض التصعيد في المنطقة

عمان-سانا
بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الجانبين شددا، خلال اتصال هاتفي، على ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، حفاظاً على أمن المنطقة وتعزيزاً للاستقرار الإقليمي.
وجدد الصفدي والشيخ محمد دعم الأردن وقطر للجهود الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يعالج أسباب الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وتأتي المباحثات في إطار مواصلة التنسيق بشأن التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد، والحفاظ على أمن الملاحة البحرية واستقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة.