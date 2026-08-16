الأردن وقطر يؤكدان أولوية الحوار لخفض التصعيد في المنطقة

‏ ‏عمان-سانا‏

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بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن ‏عبد الرحمن آل ثاني، الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

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‏ وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الجانبين شددا، خلال اتصال هاتفي، على ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار ‏والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة ‏في مضيق هرمز، حفاظاً على أمن المنطقة وتعزيزاً للاستقرار الإقليمي.‏

وجدد الصفدي والشيخ محمد دعم الأردن وقطر للجهود الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يعالج أسباب ‏الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.‏

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كما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.‏

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وتأتي المباحثات في إطار مواصلة التنسيق بشأن التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد، والحفاظ على أمن الملاحة البحرية ‏واستقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة.‌‏ ‏