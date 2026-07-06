انهيار منجم للذهب بالسودان يودي بحياة 15 عاملاً

الخرطوم-سانا

لقي 15 شخصاً حتفهم إثر انهيار منجم للذهب في منطقة “وادي حلفا” في أقصى شمال السودان.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الشركة السودانية للموارد المعدنية، وهي جهاز رقابي حكومي على أنشطة التعدين، قولها في بيان رسمي لها اليوم الإثنين: إن “عدد ضحايا حادث انهيار المنجم بلغ 15 عاملاً وأصيب آخر تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وأوضحت الشركة أن “الحادث وقع إثر دخول عدد من العمال إلى منجم في منطقة “وادي حلفا” القريبة من الحدود المصرية كانت إدارة البيئة والسلامة قد أغلقته مسبقاً، وأصدرت تحذيرات واضحة بمنع العمل داخله بعد تقييمات فنية أثبتت خطورته واحتمالات انهياره”.

وأضافت: إنها “أرسلت وفداً فنياً إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته وإجراء التقصي اللازم ومراجعة جميع الجوانب الفنية المتعلقة بالسلامة، وتعزيز التدابير الوقائية في مواقع التعدين التقليدي”.

وأكدت الشركة أن “قرارات إغلاق المناجم لا تصدر إلا بعد تقييمات فنية وهندسية دقيقة هدفها الأول حماية الأرواح ومنع وقوع الحوادث”، داعية جميع “المعدنين إلى عدم دخول أي منجم مغلق حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين”.

وأدت الحرب المندلعة في السودان منذ نيسان 2023 إلى إلحاق أضرار كبيرة باقتصاد البلاد وحرمت جزءاً كبيراً من السكان مورد رزقهم، ما دفع الكثير منهم إلى العمل في مناجم الذهب مع ما ينطوي عليه الأمر من مخاطر.

ويعد التعدين التقليدي رافداً رئيسياً لإنتاج الذهب في السودان، إلا أن القطاع يشهد حوادث متكررة، بسبب ضعف إجراءات السلامة وتدهور البنية التحتية في كثير من مواقع التعدين.