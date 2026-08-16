ارتفاع عدد ضحايا انقلاب العبارة في زيمبابوي إلى 84 قتيلاً

هراري -سانا

أعلنت شرطة زيمبابوي اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انقلاب العبارة في بحيرة كاريبا إلى 84 قتيلاً، وذلك بعد انتشال أربع جثث إضافية من البحيرة بعد ظهر اليوم.



وأكدت الشرطة في بيان عبر منصة إكس، أن فرق الإنقاذ وجهود البحث لا تزال جارية ومستمرة في الموقع، في محاولة لاستعادة ومعرفة مصير بقية الضحايا الذين تم التعرف عليهم وتوثيقهم في سجلات المفقودين جراء الحادث.



وتشير المعلومات إلى أن عدد الركاب على متن العبارة كان 153 راكباً ‏بينما تبلغ سعتها 90 راكباً‎.‎



وتعد بحيرة كاريبا، أكبر بحيرة اصطناعية في ‏العالم من حيث حجم المياه، وتتشاركها زيمبابوي وزامبيا، ويبلغ طولها أكثر ‏من 200 كيلومتر وعرضها نحو 40 كيلومتراً في بعض المناطق‎.‎