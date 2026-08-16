رومانيا تسقط طائرة مسيّرة اخترقت أجواءها من جهة مولدوفا

بوخارست-سانا‌‎ ‎

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، اليوم الأحد، إسقاط طائرة ‏مسيرة اخترقت المجال الجوي للبلاد بشكل غير شرعي قادمة ‏من مولدوفا، دون تحديد مصدر انطلاق الطائرة‎.‎

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها على منصة ‌‏”إكس”، أن طياراً إسبانياً يقود مقاتلة إف-18 في إطار مهمة ‏حراسة جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي “ناتو” في ‏رومانيا، أسقط الطائرة المسيرة، مشيرة الى أن المسيرة هي ‏الرابعة التي يتم إسقاطها في الأجواء الرومانية هذا العام. ‎

ولم تحدد الوزارة مصدر الطائرة المسيرة، وقالت: إن راداراتها ‏رصدتها وهي تدخل البلاد من مولدوفا المجاورة، على بعد نحو ‌‏24 كيلومتراً شمالي مدينة جالاتي الواقعة جنوب شرق رومانيا‎.‎

وفي تموز الماضي، أسقط طيارو مقاتلات إف-16 رومانية ‏ثلاث طائرات مسيرة روسية اخترقت المجال الجوي الوطني‎.‎

وتشترك رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي بحدود برية ‏بطول 614 كيلومتراً مع أوكرانيا، وشهدت كما تقول انتهاكات ‏متكررة لمجالها الجوي من طائرات روسية مسيرة على مدار ‏السنوات الأربع الماضية‎.‎

وكان البرلمان الروماني أقر في العام 2025 قانوناً يتيح ‏إسقاط الطائرات المسيّرة التي تنتهك المجال الجوي للبلاد‎.‎