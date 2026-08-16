رومانيا تسقط طائرة مسيّرة اخترقت أجواءها من جهة مولدوفا

بوخارست-سانا
أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، اليوم الأحد، إسقاط طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي للبلاد بشكل غير شرعي قادمة من مولدوفا، دون تحديد مصدر انطلاق الطائرة.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها على منصة ”إكس”، أن طياراً إسبانياً يقود مقاتلة إف-18 في إطار مهمة حراسة جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي “ناتو” في رومانيا، أسقط الطائرة المسيرة، مشيرة الى أن المسيرة هي الرابعة التي يتم إسقاطها في الأجواء الرومانية هذا العام.
ولم تحدد الوزارة مصدر الطائرة المسيرة، وقالت: إن راداراتها رصدتها وهي تدخل البلاد من مولدوفا المجاورة، على بعد نحو 24 كيلومتراً شمالي مدينة جالاتي الواقعة جنوب شرق رومانيا.
وفي تموز الماضي، أسقط طيارو مقاتلات إف-16 رومانية ثلاث طائرات مسيرة روسية اخترقت المجال الجوي الوطني.
وتشترك رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي بحدود برية بطول 614 كيلومتراً مع أوكرانيا، وشهدت كما تقول انتهاكات متكررة لمجالها الجوي من طائرات روسية مسيرة على مدار السنوات الأربع الماضية.
وكان البرلمان الروماني أقر في العام 2025 قانوناً يتيح إسقاط الطائرات المسيّرة التي تنتهك المجال الجوي للبلاد.