هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

لندن-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) اليوم السبت، تعرض سفينة شحن للبضائع السائبة للإصابة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، من دون وقوع إصابات.

وقالت الهيئة في بيان على منصة “إكس”: إن “مركز عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة تلقى بلاغاً عن حادثة في مضيق هرمز، يفيد بتعرض سفينة شحن للبضائع السائبة لضربة بمقذوف مجهول”.

وأوضحت الهيئة أن أفراد الطاقم بخير، مشيرة إلى عدم ورود تقارير بشأن تقييم الأضرار حتى الآن، فيما لا يزال التأثير البيئي للحادث غير معروف.

ودعت الهيئة السفن إلى توخي الحذر أثناء العبور والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وكانت الهيئة أعلنت الخميس الماضي تعرض ناقلة نفط لهجوم بطائرة مسيرة في مضيق هرمز، ما ألحق بها أضراراً طفيفة من دون وقوع إصابات.