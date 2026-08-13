“أمبري” للأمن البحري تشارك بإنقاذ ناقلة نفط جنحت قبالة سواحل سلطنة عُمان

لندن-سانا

أعلنت شركة ‌أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم الخميس مشاركتها ⁠في عملية إنقاذ ناقلة النفط “Caroline Bezeng” الجانحة قبالة ساحل سلطنة ‌عمان.

وأكدت الشركة المتخصصة في إدارة المخاطر البحرية والاستجابة لها، في بيان نشرته على موقعها، مشاركتها في عملية إنقاذ ناقلة النفط المنكوبة “كارولين بيزنجي”، الواقعة قبالة ساحل عمان بالقرب من جزر الحلانيات في محافظة ظفار، وذلك ضمن استجابة دولية واسعة النطاق تشمل سفن إنقاذ وطائرات وفريقاً من ذوي الخبرة من المتخصصين، إضافة إلى أكثر من 100 طن من المعدات.

وقال مدير الاستجابة العالمية في الشركة إد وولاستون: إن الوضع بالغ الصعوبة، ويتفاقم بسبب الظروف الجوية السيئة المصاحبة لموسم الأمطار الخريفية، غير أن العمل جار على مدار الساعة للتخفيف من الأثر البيئي لهذا الوضع.

وكانت المنظمة البحرية الدولية أعلنت أمس الأربعاء أن التسرب النفطي الناتج عن الناقلة الجانحة “Caroline Bezengi” يتجه نحو البر الرئيسي لسلطنة عمان، بعد انجراف كميات من النفط قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة “القبلية”.



يشار إلى أن الناقلة جنحت في 30 حزيران الماضي على بعد 22 ميلاً بحرياً من قرية شربثات العمانية.