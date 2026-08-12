وول ستريت تغلق منخفضة وسط تشاؤم المستثمرين بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط

XM3WDSBUEJNGZPDI5NZKIJNQA4 وول ستريت تغلق منخفضة وسط تشاؤم المستثمرين بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض أمس الثلاثاء، متأثرة بتراجع سهمي أمازون وألفابت، في ظل تزايد حالة من التشاؤم لدى المستثمرين حيال إبرام اتفاق محتمل يهدف إلى إحلال الاستقرار في الشرق الأوسط.

ووفقاً لبيانات أولية نشرتها رويترز انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 25.32 نقطة، بما يعادل 0.33 بالمئة، إلى 7727.79 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 160.36 نقطة، أو 0.60 بالمئة، إلى 26445 نقطة، وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 188.41 نقطة، أو 0.35 بالمئة، إلى 53787.57 نقطة.

كما نزل سهما أمازون وألفابت ما أثر سلبا على المؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع، في حين تراجع سهم سبيس إكس أيضاً.

وأظهرت التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة جراء الحرب الأمريكية – الإيرانية انعكاس أزمة مضيق هرمز على سوق الطاقة والأسهم والعملات وحركة النفط الدولية، نتيجة انخفاض حركة الملاحة والصادرات النفطية، وارتفاع أقساط التأمين وتكاليف الشحن، وزيادة المخزونات الاحترازية وتأجيل بعض الاستثمارات.

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