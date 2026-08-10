مباحثات باكستانية سعودية كويتية لتعزيز التعاون والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية

thumbs b c 0cf27eba5b306b5886c899f1b9fc6606 مباحثات باكستانية سعودية كويتية لتعزيز التعاون والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية
وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار


إسلام آباد-سانا
 
بحث وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم الإثنين في اتصالين هاتفيين مع نظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية، أن دار بحث مع ابن فرحان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين بلديهما في مختلف المحافل الدولية.

وفي اتصال منفصل، بحث دار مع نظيره الكويتي العلاقات الثنائية بين باكستان والكويت وسبل تعزيز التعاون والاستثمارات في القطاعات الرئيسية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين إلى جانب التطورات الإقليمية.

كما تطرق الجانبان إلى الأوضاع في القدس المحتلة، واتفقا على مواصلة التواصل والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه المباحثات في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين باكستان والسعودية والكويت، بشأن القضايا الإقليمية والدولية والملفات التي تحظى باهتمام مشترك.

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