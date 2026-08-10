كولومبيا.. 73 قتيلاً حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب غرب البلاد

بوغوتا-سانا



لقي 73 شخصاً مصرعهم جراء الزلزال القوي الذي ضرب غرب كولومبيا اليوم الإثنين، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين وتقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤولين محليين قولهم: إن “الزلزال أسفر عن مقتل 40 شخصاً في إقليم ريسارالدا، المعروف بزراعة البن، و27 في إقليم فالي ديل كاوكا، إضافة إلى شخصين في مدينة مانيزاليس و 4 في تشوكو بينهم أطفال”.

وتعرضت مناطق عدة لأضرار مادية وانهيارات في مبانٍ ومنشآت، فيما أفادت تقارير بتضرر مطار بيريرا.

وفي مدينة كالي، ثالث كبرى مدن كولومبيا، أسفر الزلزال عن انهيار 20 مبنى على الأقل، فيما حوصر عدد من الأشخاص تحت الأنقاض، وفق ما أفاد رئيس البلدية أليخاندرو إيدر.

من جهتها قالت حاكمة شوكو نوبيا كارولينا كوردوبا-كوري إن “الزلزال تسبب بأضرار جسيمة في الإقليم”، مشيرة إلى أن “السلطات بدأت تقييم حجم الخسائر”.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الكولومبية تسجيل أضرار في 6 مطارات جراء الزلزال ما استدعى تعليق الملاحة الجوية فيها.

وشعر سكان بوغوتا بهزة قوية رغم بعد العاصمة عن مركز الزلزال وسط حالة من الهلع سادت بين سكان الأبراج والمباني المرتفعة.

وامتد تأثير الزلزال إلى دول مجاورة، إذ شعر به سكان الإكوادور ووصلت آثاره شمالاً إلى بنما.

ووقع الزلزال الذي بلغت شدته 7.4 درجات، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الكولومبية وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، على عمق يناهز 100 كيلومتر ويعد من أقوى الزلازل التي شهدتها كولومبيا خلال السنوات الأخيرة.