العراق والسعودية يبحثان تعزيز التنسيق الأمني وتبادل المعلومات

بغداد-سانا



بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم الجمعة مع رئيس الاستخبارات السعودية خالد بن علي الحميدان تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بشأن التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، أن الحميدان نقل رسالة من قيادة المملكة تضمنت تجديد الدعوة إلى الزيدي لزيارة الرياض، مبيناً أن الجانبين أكدا أهمية مواصلة التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة، بما يعزز القدرة على مواجهة التحديات الأمنية واتخاذ الإجراءات المناسبة ضمن الأطر القانونية، ويخدم أمن البلدين، ويعزز الثقة المتبادلة، ويجنب المنطقة مخاطر التصعيد.



وجدد الزيدي التأكيد على موقف حكومته الثابت في حماية سيادة العراق ومصالح شعبه، وعدم السماح باستخدام أراضيه منطلقاً لأي أعمال أو نشاطات تمس أي دولة أخرى، انطلاقاً من المسؤوليات الدستورية والالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول الشقيقة والصديقة.



وأشار البيان إلى أن الزيدي أكد حرص الحكومة العراقية على ترسيخ علاقات التعاون مع السعودية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.



وكان الزيدي أكد في الثامن والعشرين من الشهر الماضي التزام الحكومة العراقية الثابت بمبادئ حسن الجوار، وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية ممراً أو منطلقاً لأي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة أو الصديقة، وذلك عقب إعلان وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير طائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقتين الشرقية والرياض.

