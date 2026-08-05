الجيش الأمريكي: أكثر من ألف سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الأشهر الثلاثة الماضية

واشنطن-سانا

أكد الجيش الأمريكي أن ممر العبور الجنوبي في مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً أمام جميع السفن التجارية الراغبة في استخدام هذا الممر المائي الدولي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور لها عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء: إن القوات الأمريكية قدمت، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، المساعدة لأكثر من ألف سفينة لعبور مضيق هرمز بنجاح، رغم الاعتداءات الإيرانية غير المبررة، مؤكدة استمرار هذه العمليات حتى الآن.

وأعلن الجيش الأمريكي أمس الإثنين تغيير مسار 44 سفينة تجارية، في إطار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.