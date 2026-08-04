بدء الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية في روما لبحث تنفيذ اتفاق الإطار

روما-سانا

انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة الإيطالية روما الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية برعاية أمريكية.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الجولة الجديدة تبحث ملفات تتصل بتنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.



وفي السياق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت، في منشور عبر منصة “إكس”، أن المحادثات في روما تستمر حتى السادس من آب الجاري، وتضم لجاناً فنية من لبنان وإسرائيل، بهدف تعزيز التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار الثلاثي، بما في ذلك آلية المناطق التجريبية، والتحقق من نزع سلاح حزب الله، وإعادة نشر القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ووضع الأسس لاتفاق شامل للسلام والأمن.



وجدد بيغوت تأكيد التزام الولايات المتحدة بدعم لبنان وإسرائيل للمضي قدماً في هذه العملية، بما يسهم في تحقيق أمن دائم للطرفين، وإعادة بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل مناطق الجنوب.



وكان لبنان وإسرائيل قد أبرما في السادس والعشرين من حزيران الماضي اتفاق إطار عقب خمس جولات من المفاوضات، ينص بصورة أساسية على نزع سلاح ميليشيا “حزب الله”، والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق التي توغلت فيها جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من منطقتين تجريبيتين.