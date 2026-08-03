مسلحون يخطفون 52 شخصاً شمال غرب نيجيريا

أبوجا-سانا

أعلن الجيش النيجيري، اليوم الإثنين، أنّ مجموعة من المسلحين اختطفوا أشخاصاً من سكان ولاية زمفرا في هجوم وقع نهاية الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الجيش قوله: “إنّ عدداً غير محدد” من سكان قرية “كسوار داجي” بالولاية تعرّضوا للخطف.

فيما قالت مصادر محلية وشهود عيان من المنطقة: إن المسلحين خطفوا ما لا يقل عن 52 شخصاً، بينهم أطفال خلال الهجوم.

وتشهد مناطق واسعة في شمال ووسط وغرب نيجيريا تصاعداً في أعمال ‏العنف التي تنفذها مجموعات مسلحة تنشط في عمليات الخطف مقابل الفدية، ‏وسرقة الماشية، وفرض الإتاوات على السكان، ولا سيما المزارعين، في ‏ظل تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.‏