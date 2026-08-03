مسلحون يخطفون 52 شخصاً شمال غرب نيجيريا

photo 2026 08 03 13 58 47 مسلحون يخطفون 52 شخصاً شمال غرب نيجيريا

أبوجا-سانا

أعلن الجيش النيجيري، اليوم الإثنين، أنّ مجموعة من المسلحين اختطفوا أشخاصاً من سكان ولاية زمفرا في هجوم وقع نهاية الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الجيش قوله: “إنّ عدداً غير محدد” من سكان قرية “كسوار داجي” بالولاية تعرّضوا للخطف.

فيما قالت مصادر محلية وشهود عيان من المنطقة: إن المسلحين خطفوا ما لا يقل عن 52 شخصاً، بينهم أطفال خلال الهجوم.

وتشهد مناطق واسعة في شمال ووسط وغرب نيجيريا تصاعداً في أعمال ‏العنف التي تنفذها مجموعات مسلحة تنشط في عمليات الخطف مقابل الفدية، ‏وسرقة الماشية، وفرض الإتاوات على السكان، ولا سيما المزارعين، في ‏ظل تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.‏

إسبانيا تحظر الأسلحة وتغلق أجواءها بوجه إسرائيل احتجاجاً على حرب الإبادة في غزة
غوتيريش والبديوي يبحثان أمن المنطقة والتعاون المشترك
ابن غفير وعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
مجلس الوزراء القطري يجدد إدانته واستنكاره الاعتداءات الإيرانية
الاتحاد الأوروبي يعلّق دعمه الثنائي لإسرائيل ويقترح عقوبات على وزراء ومستوطنين متطرفين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك