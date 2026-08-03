مسلحون يخطفون 52 شخصاً شمال غرب نيجيريا

أبوجا-سانا
أعلن الجيش النيجيري، اليوم الإثنين، أنّ مجموعة من المسلحين اختطفوا أشخاصاً من سكان ولاية زمفرا في هجوم وقع نهاية الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الجيش قوله: “إنّ عدداً غير محدد” من سكان قرية “كسوار داجي” بالولاية تعرّضوا للخطف.
فيما قالت مصادر محلية وشهود عيان من المنطقة: إن المسلحين خطفوا ما لا يقل عن 52 شخصاً، بينهم أطفال خلال الهجوم.
وتشهد مناطق واسعة في شمال ووسط وغرب نيجيريا تصاعداً في أعمال العنف التي تنفذها مجموعات مسلحة تنشط في عمليات الخطف مقابل الفدية، وسرقة الماشية، وفرض الإتاوات على السكان، ولا سيما المزارعين، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.