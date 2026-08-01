مصرع 10 متسلقي جبال جراء انهيار جليدي في باكستان

إسلام أباد-سانا

لقي عشرة متسلقي جبال مصرعهم، بينهم المتسلق الشهير النيبالي نيرمال بورجا، جراء انهيار جليدي وقع في جبل “برود بيك” في إقليم جيلجيت بلتستان بباكستان.

وأكدت شركة تنظيم الرحلات “إليت إكسبيد” العالمية، وفق ما نقلت رويترز اليوم السبت، أن قائد الفريق نيرمال بورجا لقي مصرعه جراء الانهيار الجليدي، إضافة إلى عدم نجاة الأعضاء الآخرين في البعثة.

وكانت البعثة البالغ عددها عشرة أشخاص في عداد المفقودين منذ يوم الخميس بعد أن ضربهم انهيار جليدي على جبل برود بيك البالغ ارتفاعه 8051 متراً، وهو الجبل رقم 12 على قائمة أعلى الجبال في العالم، ويعد من القمم الصعبة في إقليم جيلجيت بلتستان الباكستاني.

وحقق المتسلق النيبالي نيرمال بورجا إنجازاً تاريخياً غير مسبوق عام 2019 بتسلقه أعلى 14 قمة جبلية في العالم خلال ستة أشهر فقط، ونال شهرة عالمية واسعة بعد عرض الفيلم الوثائقي “14 قمة: لا يوجد مستحيل” الذي جسد رحلته القياسية.