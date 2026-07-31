الكويت تدين تواصل الاعتداءات الإيرانية على أراضيها

الكويت-سانا

أعربت الكويت، اليوم الجمعة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار العدوان الإيراني على أراضيها والذي استهدف اليوم عبر طائرات مسيرة عدداً من المنشآت الحيوية والعسكرية الكويتية.

وأكّدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان على منصة “إكس” أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وشددت الخارجية الكويتية على أنّ مواصلة هذه الاعتداءات السافرة تُشكّل تصعيداً خطيراً، وتعكس نهجاً عدائياً ممنهجاً لا يمكن تبريره أو قبوله، مجدّدة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها، وحماية أمنها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية في وقت سابق اليوم ‏عن رصد طائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، كانت تستهدف عدداً من ‏المنشآت الحيوية والعسكرية حيث تم التعامل معها وتدميرها.