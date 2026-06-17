توتال إنرجيز: مصفاتنا في السعودية تعمل بطاقة 70% ولن يكتمل إصلاحها قبل 2027

باريس-سانا

أعلنت شركة توتال إنرجيز الفرنسية أن مصفاة ساتورب التابعة لها في السعودية لا تزال تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 70 بالمئة بعد تعرضها لاعتداءات إيرانية خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، مشيرة إلى أن أعمال الإصلاح الكاملة لن تنجز قبل مطلع عام 2027.

ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس التنفيذي للشركة باتريك بويانيه قوله خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب الفرنسي: إن المصفاة تعرضت لهجوم بثلاث طائرات مسيرة، ما ألحق أضراراً بالبنية التشغيلية وأثّر في مستويات الإنتاج.

وأضاف بويانيه: إن إعادة فتح مضيق هرمز عقب الاتفاق المعلن لإنهاء الحرب لا تعني انتهاء أزمة الطاقة بشكل فوري، موضحاً أن عدداً من المصافي في الشرق الأوسط تعرض لأضرار خلال الحرب، الأمر الذي حدّ من قدراتها على تصدير منتجات مكررة مثل الديزل ووقود الطائرات إلى الأسواق الأوروبية.

وأشار إلى أن استعادة الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية تتطلب وقتاً لإصلاح المنشآت المتضررة وإعادة تشغيلها بكامل طاقتها، رغم التحسن المتوقع في حركة النقل البحري بعد استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.

وتعد مصفاة ساتورب، الواقعة في مدينة الجبيل الصناعية، من أكبر المصافي المشتركة بين توتال إنرجيز وشركة أرامكو السعودية، وتبلغ طاقتها التكريرية نحو 440 ألف برميل يومياً.

وشهد قطاع الطاقة في الشرق الأوسط مؤخراً أضراراً في عدد من المنشآت النفطية ومرافق التكرير بسبب هجمات إيران خلال الحرب، ما انعكس على أسواق الوقود العالمية وسلاسل الإمداد، ولا سيما إلى أوروبا التي تعتمد جزئياً على واردات الديزل ووقود الطائرات من المنطقة.