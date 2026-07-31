البحرين وبريطانيا تؤكدان ضرورة الحفاظ على أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية

لندن-سانا

أكد وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الشؤون الخارجية البريطاني، إد ميليباند، اليوم الخميس، ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية.

وذكرت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن الوزيرين بحثا خلال لقائهما في لندن تطورات الأوضاع الإقليمية، وتداعيات الاعتداءات الإيرانية على البحرين ودول المنطقة، فضلاً عن إغلاق إيران لمضيق هرمز وانعكاساته على الملاحة البحرية، والتجارة الدولية والاقتصاد العالمي.

وأكد الجانبان ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد في المنطقة، وتسوية الصراعات بالحوار والدبلوماسية، مشددين على أهمية العمل للحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة الدولية في الممرات المائية، بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب، لضمان انسياب حركة التجارة وإمدادات الطاقة والغذاء.

من جانبه، أعرب الوزير البريطاني عن تضامن بلاده مع البحرين، إزاء الإجراءات التي تتخذها لمواجهة الاعتداءات الإيرانية المتكررة على أراضيها.

وكان وزير الخارجية البحريني أكد خلال اتصال هاتفي يوم الأحد الماضي مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها، أهمية ضمان حرية الملاحة وسلامة الممرات المائية الدولية.