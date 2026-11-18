واشنطن-سانا

نفت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” مزاعم إصابة جنود أمريكيين في اعتداءات إيرانية، مشيرة إلى أن حسابات مرتبطة بـ “الحرس الثوري الإيراني” تقوم بنشر روايات كاذبة بدافع اليأس.



وقالت “سنتكوم” في منشور على منصة “إكس” اليوم الأربعاء: “هناك ادعاءات تنتشر عبر الإنترنت تفيد بأن جنوداً أمريكيين أصيبوا مؤخراً في اعتداءات إيرانية واحتاجوا إلى إخلاء طبي وهذا أمر غير صحيح”.



وأكدت سنتكوم أنه “لم يُصب أي من الجنود الأمريكيين في أي محاولات هجوم إيرانية هذا الأسبوع وأنهم جميعهم بخير وتم التحقق من سلامتهم”.



وكانت “سنتكوم” نفت أمس الثلاثاء إصابة منظومة رادار عسكرية أمريكية في ‏قاعدة بالبحرين، مؤكدة اعتراض طائرات مسيّرة إيرانية استهدفت المملكة، وعدم وقوع أضرار في المعدات الأمريكية أو إصابات في ‏صفوف العسكريين الأمريكيين.‏