أردوغان: نسعى لتحويل رؤية «منطقة خالية من الإرهاب» إلى واقع

أنقرة-سانا‏

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تسعى إلى تحويل رؤيتها بشأن إقامة «منطقة خالية من الإرهاب» ‏إلى واقع، والعمل على أن ترتبط المنطقة بالتنمية والازدهار والسلام والاستقرار، بدلاً من الحروب والصراعات.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في أنقرة: «نحن ‏على تواصل وحوار وثيق مع أشقائنا العراقيين، من أجل تحويل مسار تركيا بلا إرهاب ورؤيتنا لمنطقة خالية من الإرهاب إلى حقيقة ‏واقعة».

وأشار أردوغان إلى أنه بحث مع الزيدي التطورات الإقليمية، ولا سيما في إيران وسوريا وفلسطين، لافتاً إلى أن العراق من بين الدول ‏المتضررة من أجواء الحرب وعدم الاستقرار، وأن أمنه واستقراره لا ينفصلان عن أمن تركيا ووضعها الداخلي.

وأكد الرئيس التركي استعداد بلاده لتوفير منتجات الصناعات الدفاعية التي يحتاجها العراق، مشيراً إلى أن مشروع «طريق التنمية»، ‏الهادف إلى ربط منطقة الخليج بالعالم عبر الأراضي العراقية والتركية، اكتسب أهمية أكبر في ظل التطورات الراهنة.

من جانبه، أكد الزيدي حرص العراق على تطوير علاقاته مع تركيا، معلناً الشروع في العمل على مشروع «طريق التنمية» ‏الاستراتيجي.

ووصف الزيدي المشروع بأنه «النهر الثالث» الذي سيجعل العراق وتركيا نقطة التقاء بين الشرق والغرب، ويسهم في تعظيم ‏مواردهما الاقتصادية ومضاعفة التدفقات النفطية، مشيراً إلى أن زيارته تضمنت إبرام عدة عقود في مجالات الطاقة والنقل والتعليم ‏والمياه، مع سعي الحكومة لتطوير هذه العلاقة لتكون شراكة وأخوة متكاملة.

يُذكر أن مشروع “طريق التنمية” يقوم على إنشاء ممر بري وسككي بطول 1200 كيلومتر ليربط ميناء الفاو الكبير العراقي جنوباً ‏بالشبكة التركية والأوروبية شمالاً، بهدف اختصار زمن الشحن بين آسيا وأوروبا وتأسيس قطب اقتصادي إقليمي جديد.