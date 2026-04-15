قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، 16 فلسطينياً خلال اقتحامها مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وبلدة قصرة جنوبها، وبلدات يعبد جنوب جنين، واعتقلت 16 فلسطينياً، كما اقتحمت بلدات طمون جنوب شرق طوباس، ومراح رباح والمالحة في بيت لحم، وفتشت عدداً من المنازل.

من جهة أخرى اعتدى مستوطنون إسرائيليون على تجمع “حلق الرمان” البدوي غرب مدينة أريحا، وحاولوا اقتحام المنازل وروعوا الأهالي.

وأكدت منظمة البيدر الحقوقية أن هذه الاعتداءات المتكررة على التجمعات البدوية تشكل تهديداً مباشراً لحياة السكان وأمنهم، وتزيد من معاناتهم اليومية.

إلى ذلك هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي مصنعاً لتشكيل الحديد ومنشآت صناعية أخرى في بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل جنوب الضفة الغربية، كما هدم الاحتلال إسطبلاً للخيول في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أمس الثلاثاء، 25 فلسطينياً في الضفة الغربية.