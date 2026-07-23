الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات إيرانية جديدة بالصواريخ والمسيرات

الكويت-سانا

تصدت الدفاعات الجوية الكويتية، مساء اليوم الخميس، لهجمات إيرانية جديدة بالصواريخ والمسيرات.

وذكر الجيش الكويتي في منشور على منصة إكس، أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني، مبيناً أن” أصوات الانفجارات هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية”.

ودعا البيان إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة في الكويت.

وكانت منظومات الدفاع الجوي الكويتية، تصدت فجر اليوم الخميس، لهجمات طائرات مسيّرة معادية اخترقت ‏أجواء البلاد، كما ‏تعرّض منفذ العبدلي الحدودي الذي يربط الكويت بالعراق لهجوم بطائرات مسيّرة، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية.