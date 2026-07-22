باكستان تدين تهديدات ميليشيا الحوثي ضد السعودية

إسلام أباد-سانا

أدانت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، بشدة التهديدات الأخيرة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي ضد السعودية، ولا سيما محاولاتها فرض حصار بحري.

ونقلت فرانس برس عن الوزارة قولها في بيان: إن إسلام أباد التي تربطها بالمملكة شراكة أمنية وثيقة “تشعر أيضاً بقلق عميق إزاء المحاولات لجرّ المملكة العربية السعودية إلى الحرب في الشرق الأوسط”.

وجددت الوزارة “تأكيد دعمها الثابت لأمن المملكة وسيادتها ووحدة أراضيها وازدهارها”.

وكانت ميليشيا الحوثي صعّدت، أول أمس الإثنين، تهديداتها للملاحة البحرية في المنطقة، معلنة ما سمته “حظر الملاحة البحرية على السعودية”.