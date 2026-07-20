الإمارات ومصر تدينان تجدد الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت

أبوظبي/القاهرة-سانا

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية اليوم الإثنين، بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ودولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدتين وقوفهما إلى جانبهما في حفظ أمنهما واستقرارهما.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نشرته على منصة “إكس”، أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وجدد البيان تضامن الإمارات الكامل مع البحرين والكويت، ودعمها لهما في كل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما.

من جهتها، اعتبرت مصر الاعتداءات الإيرانية على الدولتين تصعيداً بالغ الخطورة وانتهاكاً صارخاً لسيادتهما، بما يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، ويزيد من حدة التوتر الإقليمي.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان نشرته على منصات التواصل الاجتماعي، عن تضامنها الكامل مع الدولتين، ووقوفها إلى جانبهما في مواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما.

وأكدت الوزارة رفضها القاطع لأي اعتداء يمس سيادة الدول العربية أو أمنها، أو يستهدف منشآتها الحيوية أو المدنيين.

وكانت البحرين، جددت في وقت سابق اليوم، إدانتها الاعتداءات الإيرانية على المنشآت المدنية والحيوية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مشددةً على أن ذلك انتهاكٌ صارخٌ لسيادة المملكة وأمنها واستقرارها، وتهديد مباشر لحياة المدنيين.

كما أعلن الجيش الكويتي، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات جديدة بطائرات مسيّرة معادية، في أعقاب ‏عدوان إيراني استهدف البلاد. ‏