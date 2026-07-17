الرئيس الصيني يعلن إنشاء المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

بكين-سانا

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الجمعة، إنشاء المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز التعاون الدولي في تطوير هذه التكنولوجيا وحوكمتها.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن شي قوله في كلمة ألقاها في مراسم افتتاح المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي 2026 والاجتماع رفيع المستوى حول الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في مدينة شنغهاي: إن تطوير الذكاء الاصطناعي يتطلب تعزيز الانفتاح والتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة، مشدداً على أهمية تشجيع المصادر المفتوحة وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم الابتكار التكنولوجي وتنمية الصناعات وتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأشار شي إلى ضرورة تعزيز الوعي بالمخاطر وضمان أمن الذكاء الاصطناعي وإمكانية التحكم فيه، مؤكداً أهمية بقاء هذه التكنولوجيا تحت السيطرة البشرية، وداعياً إلى تجنب تسييس قضايا الذكاء الاصطناعي أو استخدام مفهوم الأمن القومي بصورة تؤثر في التعاون الدولي.

وشدد على أهمية ضمان شمولية تطوير الذكاء الاصطناعي واحترام تنوع الحضارات والثقافات، إضافة إلى تعزيز الحوكمة العالمية عبر مزيد من التنسيق بين الدول بشأن الاستراتيجيات والقواعد والمعايير الفنية.

ودعا الرئيس الصيني إلى توسيع التعاون الدولي ومساعدة دول الجنوب العالمي على تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، بما يسهم في تقليص الفجوات الرقمية وتحقيق التنمية المستدامة.

ووقّعت 29 دولة أمس الخميس في شانغهاي، اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وستأخذ صفة منظمة دولية حكومية مستقلة، مقرها الرئيسي في شانغهاي.